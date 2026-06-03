海岸生物観察会
- 2026/6/4
- 街のイベント
潮風の中、豊かな海の生き物を探しませんか。和歌山市加太で、「海岸生物観察会」が6月14日(日)午前10時～正午に催されます。淡嶋神社前駐車場付近(同市加太)に集合。和歌山県生物同好会会員・覚野信行さんの案内で、海藻やウニ、ヒトデ、巻き貝、魚など磯で生息する多様な生物を採集して観察します。資料代、保険料1家族500円。定員40人(先着順)。申し込みは前日までに下記へ。雨天・荒天中止。
|イベント期間
|6月14日(日)
|問い合わせ
|和歌山県生物同好会・土井さん
|電話番号
|090(8521)4094
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