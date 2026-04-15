照井四郎写真展「東日本大震災15年」
- 2026/4/16
- 街のイベント
有田市在住の写真家・照井四郎さんが15年間被災地を記録した写真展「東日本大震災15年」が、4月29日(祝)～5月4日(祝)午前9時～午後5時、和歌山県民文化会館大展示室で(4日は4時まで)。復興へのメッセージを伝えるドキュメンタリー写真が一堂に。2日(土)午後1時～2時半にギャラリートーク。無料。
|イベント期間
|4月29日(祝)～5月4日(祝)
|問い合わせ
|照井さん
|電話番号
|0737(82)5952
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