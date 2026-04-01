生き物を見つけて友達になろう

「自然から知識・安心・感動をもらい、自信・共感力を高め、お子さまの発達を支援する自然教室 生き物を見つけて友達になろう」が、4月18日(土)午前9時半～11時半に実施。道の駅四季の郷公園フード・ハンター・パーク四季さい館前(和歌山市明王寺)に集合。春に見かける虫や草花を観察して豊かな自然を満喫します。対象は5歳以上の子ども(保護者同伴)。無料。定員20人(先着順)。申し込みは前日までに。