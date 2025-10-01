秋山公開登山
- 2025/10/2
- 街のイベント
山頂で絶景を眺めながら、コーヒーを味わいませんか。大阪府岬町と和歌山市の境に位置する、標高241mの四国山に登って秋の山を楽しむ「秋山公開登山」が、10月19日(日)に行われます。午前8時に南海和歌山市駅(同市東蔵前丁)に集合。登り約3時間、下り約1時間半のコース。保険料、食材費1000円。電車代は自費。定員20人。申し込みは10月8日(水)までに、木・土・日曜以外の午後7～8時に。
|イベント期間
|10月19日(日)
|問い合わせ
|紀州山友会・古野さん
|電話番号
|080(8406)6139
