秋山公開登山

山頂で絶景を眺めながら、コーヒーを味わいませんか。大阪府岬町と和歌山市の境に位置する、標高241mの四国山に登って秋の山を楽しむ「秋山公開登山」が、10月19日(日)に行われます。午前8時に南海和歌山市駅(同市東蔵前丁)に集合。登り約3時間、下り約1時間半のコース。保険料、食材費1000円。電車代は自費。定員20人。申し込みは10月8日(水)までに、木・土・日曜以外の午後7～8時に。