秋詣
- 2025/10/30
- 街のイベント
志磨神社(和歌山市中之島)で、「秋詣(もうで)」が11月9日(日)に行われます(午前10時～午後3時)。30分ごとに宮司が案内し、この日だけ誰でも御殿に上がってより親しく参拝できます(昇殿参拝)。お楽しみコーナーでは、同神社特製のゲームやワークショップ、飲食などの出店も。小学生以下の子どもにお菓子をプレゼント(数量限定)。同神社と深い関わりがあるイチョウの話も聞いてみて。入場無料。
|イベント期間
|11月9日(日)
|問い合わせ
|志磨神社
|電話番号
|073(422)1465
