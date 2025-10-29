秋詣

志磨神社(和歌山市中之島)で、「秋詣(もうで)」が11月9日(日)に行われます(午前10時～午後3時)。30分ごとに宮司が案内し、この日だけ誰でも御殿に上がってより親しく参拝できます(昇殿参拝)。お楽しみコーナーでは、同神社特製のゲームやワークショップ、飲食などの出店も。小学生以下の子どもにお菓子をプレゼント(数量限定)。同神社と深い関わりがあるイチョウの話も聞いてみて。入場無料。