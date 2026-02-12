移転に伴い規模拡大！

取り扱いメーカーも増加 2月28日(土)まで感謝セール中

外壁や屋根の塗装を行う「マサユウペイント」が2月1日に岩出市湯窪へ移転。規模拡大により取り扱いメーカーが増え、予算や要望に合わせた塗料選びが可能に。2月28日(土)まで、「移転リニューアル＆誕生感謝セール」が開催中です。紫外線や雨風のダメージから屋根を守る「ラジカル制御形屋根塗装プラン」が通常価格から38％オフになる他、劣化に強いフッ素樹脂を使った「プレミアムフッ素プラン」なども特別価格に(各プラン3棟限定)。

