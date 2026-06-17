第57回 カン太なんか大っきらいっ！
- 2026/6/18
- 子育て・教育
- かん太なんか大っきらいっ！
マエオカテツヤ
和歌山市出身。漫画家でありながら、テレビやラジオ出演などマルチに活躍。大阪アニメ・声優&eスポーツ専門学校・特別講師を務める。
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