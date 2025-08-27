牛たん専門店「牛たん朔日」が、8月8日にオープン。「肉割烹(かっぽう)燈(ともしび)」を間借りして木～土曜の昼だけの営業。おすすめは「極たん焼き定食」(3498円)で、紀州備長炭で焼く厚切りの牛タンは、外は香ばしく、中はジューシー。塩、わさびしょう油、肉みそ、とろろなど、味変を楽しんで。「牛たんカレー」「牛たんスープ」も付き、ボリューム満点。その他、「牛たん少なめセット」(2838円)もあり。
店舗情報
|店舗名
|牛たん 朔日(ついたち)
|電話番号
|070(5043)1521
|住所
|和歌山市吉田540
|営業時間
|午前11時～午後2時半(OS1時半)
|定休日
|日～水曜
|@gyutan_tsuitachi
