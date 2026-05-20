紀州征伐を語る
- 2026/5/21
- 街のイベント
現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の歴史物語を語り部が解説。55歳以上の人を対象にした、いきいきシニアわかやまのイベント「和歌山城語りと紀州征伐を語る」が、6月5日(金)に行われます。午前10時にわかやま歴史館前に集合。和歌山城の歴史をたどる約2時間のウオーキング。豊臣時代の石垣の現地解説や天守閣では秀吉と秀長にまつわる逸話を披露。無料。申し込みは下記へ。
|イベント期間
|6月5日(金)
|問い合わせ
|いきいきシニアわかやま・坂本さん
|電話番号
|090(3617)8376
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