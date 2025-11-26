約20種以上の素材を扱う一枚板テーブル専門店

買い付けから加工、塗装まで自社仕上げ

一枚板テーブルの専門店「垣本工房」が10月25日にオープン。トチやスギなど、約20種類以上の素材を扱い、買い付けから加工、ウレタン塗装まで一つ一つ丁寧に自社で仕上げています。ダイニングテーブルは10万円～20万円前半で販売。ウレタン塗装なので面倒なメンテナンスも不要です。加工やオーダーも対応、図面を持参すればスタッフがアドバイスしてくれます。支払いは現金だけ。その分コストを抑え、手に取りやすい価格設定も魅力です。

店舗情報