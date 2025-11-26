一枚板テーブルの専門店「垣本工房」が10月25日にオープン。トチやスギなど、約20種類以上の素材を扱い、買い付けから加工、ウレタン塗装まで一つ一つ丁寧に自社で仕上げています。ダイニングテーブルは10万円～20万円前半で販売。ウレタン塗装なので面倒なメンテナンスも不要です。加工やオーダーも対応、図面を持参すればスタッフがアドバイスしてくれます。支払いは現金だけ。その分コストを抑え、手に取りやすい価格設定も魅力です。
店舗情報
|店舗名
|一枚板テーブル専門店
垣本工房
|電話番号
|073(460)5661
|住所
|和歌山市鳴神822-2
|営業時間
|午後2時～6時、土・日曜、祝日は午前11時～午後7時
|定休日
|月～水曜
|駐車場
|あり
|@kakimotokoubou
