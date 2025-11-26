 

約20種以上の素材を扱う一枚板テーブル専門店
買い付けから加工、塗装まで自社仕上げ

 一枚板テーブルの専門店「垣本工房」が10月25日にオープン。トチやスギなど、約20種類以上の素材を扱い、買い付けから加工、ウレタン塗装まで一つ一つ丁寧に自社で仕上げています。ダイニングテーブルは10万円～20万円前半で販売。ウレタン塗装なので面倒なメンテナンスも不要です。加工やオーダーも対応、図面を持参すればスタッフがアドバイスしてくれます。支払いは現金だけ。その分コストを抑え、手に取りやすい価格設定も魅力です。

店舗情報

店舗名一枚板テーブル専門店
垣本工房
電話番号073(460)5661
住所和歌山市鳴神822-2
営業時間午後2時～6時、土・日曜、祝日は午前11時～午後7時
定休日月～水曜
駐車場あり
Instagram@kakimotokoubou

newスポット

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2025年11月29日号「新たな視点で魅力を発掘し、情報を発信 岩出市地域おこし協力隊着任」

    2025/11/27

    新たな視点で魅力を発掘し、情報を発信
    岩出市地域おこし協力隊着任
     JR岩出駅前に観光案内所の整備を進めている岩出市。市が初めて募集した地域おこし協力隊も着任し、“…
  2. リビング和歌山2025年11月22日号「昨年よりさらに進化！冬の街を彩る130万の光 KEYAKI Light Parade」

    2025/11/20

    昨年よりさらに進化！冬の街を彩る130万の光
    KEYAKI Light Parade by FeStA LuCe
     今年も、けやき大通りがキラキラとした光と笑顔に包まれる季節がやってきます。今年で3年目となる冬の…
  3. リビング和歌山2025年11月15日号「和歌山県の手仕事を訪ねて丈夫で温かみのある風合い手すき和紙の伝統をつなぐ」

    2025/11/13

    和歌山県の手仕事を訪ねて
    丈夫で温かみのある風合い
    手すき和紙の伝統をつなぐ
     書や工芸、日用品など、暮らしの中で、広く親しまれてきた「和紙」。植物・コウゾと、その繊維を均一に…
  4. リビング和歌山2025年11月8日号「「もしもノート」を活用して 始めてみよう“人生会議”」

    2025/11/6

    「もしもノート」を活用して
    始めてみよう“人生会議”
     11月30日は、「人生会議の日」。厚生労働省により定められたものですが、“人生会議”って何？ 今…
  5. リビング和歌山2025年11月1日号「深まる秋 お出かけも夜長も カフェでわたし時間」

    2025/10/30

    深まる秋 お出かけも夜長も
    カフェでわたし時間
     ぐっと気温が下がり、秋が一気に深まりました。山々が色づき始め、そろそろ届く紅葉の便りにお出かけ気…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2025/11/27

    2025年11月29日号

  2. 2025/11/20

    2025年11月22日号

  3. 2025/11/13

    2025年11月15日号

  4. 2025/11/6

    2025年11月8日号

  5. 2025/10/30

    2025年11月1日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。