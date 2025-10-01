終活セミナー
- 2025/10/2
- 街のイベント
終活アドバイザー協会登録の終活アドバイザーによる「終活セミナー」が、10月18日(土)午後1時半～3時に、和歌山市地域フロンティアセンター(同市本町、フォルテワジマ6階)で実施。終活の概要や、エンディングノートの書き方を知ることができます。またセミナー終了後、希望者は個別相談(1人15分)を受けることも。定員は10人、先着順で受け付け。申し込みは下記まで(月～金曜午前10時～午後4時)。
|イベント期間
|10月18日(土)
|問い合わせ
|終アド和歌山・前田さん、終アド和歌山・野際さん
|電話番号
|080(1524)4786終アド和歌山・前田さん
090(6665)1959終アド和歌山・野際さん
