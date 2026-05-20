華流ドラマ好き大集合‼
- 2026/5/21
- 街のイベント
歴史ドラマから現代ドラマ、心ときめく作品や推し俳優について語り合う「華流ドラマ好き大集合‼」が、5月30日(土)午後2時～4時、和歌山市西コミュニティセンター(同市砂山南)で催されます。対象は華流ドラマが好きな人、これから見たい人。参加無料。申し込みはメール(dahaimama@hotmail.co.jp)で。
|イベント期間
|5月30日(土)
|問い合わせ
|津田さん
|電話番号
|090(6054)2643
おすすめ記事
-
2026/5/21梅の里みなべ町で始まる、新たな挑戦
マカダミアナッツ革命5月中旬から6月末ぐらいにかけて、みなべ町の梅農家にとっては梅を収穫する繁忙期を迎えます。そんな…
-
2026/5/14世界へ羽ばたく！和歌山のひとさじ
Japanese pepperぶどう山椒世界で注目を集める和歌山県産の調味料を紹介する新シリーズ「世界へ羽ばたく！ 和歌山のひとさじ」。…
-
2026/5/7Happy MOTHER’s DAY わかやまクラフト作家展天然石や刺繍糸、本物のお花を使用した各種アクセサリー、洋服、バッグ、雑貨の作品販売など、人気作…
-
2026/5/71枚から広がるおいしさ
スイーツも食事も！今どきクレープおやつの定番として親しまれてきたクレープが、大きく進化しています。フルーツやクリームで華やかさや…
-
2026/4/234/29(祝)正午 新たな遊び＆防災の拠点が誕生
「海南ハレアメ」開園子ども連れに親しまれてきた海南市の「わんぱく公園」が、市民防災公園「海南ハレアメ」として生まれ変…