藤田祥 作品展
- 2026/3/19
- 街のイベント
和歌山市出身の備前焼作家・藤田祥さんが近年制作している新たな陶石素材を使った「白備前」の花入れや酒器などを展示する「藤田祥 作品展」が、3月26日(木)～4月5日(日)午前11時～午後7時、エムズギャラリー12番丁(同市十二番丁)で催されます(5日は5時まで)。終日作家が在廊。無料。火曜休廊。
|イベント期間
|3月26日(木)～4月5日(日)
|問い合わせ
|エムズギャラリー12番丁
|電話番号
|073(431)8255
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