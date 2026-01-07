全国に店舗を展開する「のむアイス」が和歌山県に初出店。昨年11月15日、和歌山店がオープン。専用の袋に入ったアイスにカラフルなシロップを無料でかけ、手でもんで溶かし、ストローで飲む新感覚のスイーツが楽しめます。自分好みの味に仕上げられるのも魅力。フレーバーは全14種類。アイスは、どんなシロップにも合う甘みが自慢の「ストロベリー」(690円)が人気。一口サイズの「りんご飴(あめ)」(590円)や「アサイーボウル」(990円から)も。
店舗情報
|店舗名
|のむアイス 和歌山店
|電話番号
|080(2528)2782
|住所
|岩出市中黒630-1
|営業時間
|午後7時～午前3時
|定休日
|不定休
|駐車場
|あり
|@_nomuice
