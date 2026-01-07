袋入りアイスに好みのシロップをかけ

もんで溶かして飲む〝新感覚スイーツ〟

全国に店舗を展開する「のむアイス」が和歌山県に初出店。昨年11月15日、和歌山店がオープン。専用の袋に入ったアイスにカラフルなシロップを無料でかけ、手でもんで溶かし、ストローで飲む新感覚のスイーツが楽しめます。自分好みの味に仕上げられるのも魅力。フレーバーは全14種類。アイスは、どんなシロップにも合う甘みが自慢の「ストロベリー」(690円)が人気。一口サイズの「りんご飴(あめ)」(590円)や「アサイーボウル」(990円から)も。

店舗情報