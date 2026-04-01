親子工作教室

科学技術週間の一環で、親子で協力してものづくりにチャレンジする「親子工作教室」が、4月18日(土)午前9時40分～正午、和歌山市立こども科学館(同市寄合町)で行われます(9時半から受け付け)。「電磁石の力で磁石のコマを長く回そう！」をテーマに、磁石のコマと電磁石を作ります。対象は同市在住の小学生と保護者。受講無料。定員親子8組。申し込みは4月11日(土)までに電話で下記へ。多数抽選。