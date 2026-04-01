親子工作教室
- 2026/4/2
- 街のイベント
科学技術週間の一環で、親子で協力してものづくりにチャレンジする「親子工作教室」が、4月18日(土)午前9時40分～正午、和歌山市立こども科学館(同市寄合町)で行われます(9時半から受け付け)。「電磁石の力で磁石のコマを長く回そう！」をテーマに、磁石のコマと電磁石を作ります。対象は同市在住の小学生と保護者。受講無料。定員親子8組。申し込みは4月11日(土)までに電話で下記へ。多数抽選。
|イベント期間
|4月18日(土)
|問い合わせ
|和歌山市少年少女発明クラブ事務局(同市立こども科学館内)
|電話番号
|073(432)0002
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