昨年11月、和歌山市湊御殿にオープンした「Jネットレンタカー和歌山大浦店」。軽自動車からコンパクト、ワゴン、ハイブリッド、ミニバンまで幅広い車種を取りそろえ、観光・ビジネス・レジャーなど多様なニーズに対応しています。短時間利用から長期利用まで相談できるのも心強いポイント。万一の事故に備えた基本補償が付帯、免責補償制度もあり。窓口で気軽に相談もできますよ。
店舗情報
|店舗名
|Jネットレンタカー 和歌山大浦店
|電話番号
|073(488)3077
|住所
|和歌山市湊御殿2-3-6
|営業時間
|午前9時～午後6時半
|休日
|無休
|駐車場
|あり
|HP
|https://www.j-netrentacar.co.jp/wakayama/oura/
