遊の会 さをり織り作品展
- 2025/10/30
- 街のイベント
手織り布「さをり織り」を使った多彩な服やマフラー、小物などを飾る「第18回遊の会 さをり織り作品展」が、11月8日(土)、9日(日)午前10時～午後4時、シャングリラガーデン(紀の川市下井阪)で開催(9日は3時半まで)。会員17人が織って仕上げた、手織り独自の温かさあふれる作品約200点を展示。入場無料。
|イベント期間
|11月8日(土)、9日(日)
|問い合わせ
|寺田さん、または山本さん
|電話番号
|090(4761)7070寺田さん
090(7871)7219山本さん
