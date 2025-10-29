防災講演会
- 2025/10/30
- 街のイベント
近畿ろうきん主催の講演会「あなたの『お家』のなか、ほんとにちゃんと『安全』ですか？ 整理収納から考える、おうち防災のススメ」が、11月8日(土)午後1時半～2時半、海南市海南保健福祉センター(同市日方)で実施。防災と整理収納「ボトス」代表・吉田圭美さんが「ぐらっと来たら、自宅の食器棚は大丈夫？～日頃の整理収納と補強が命を守ります～」を題材に講演。無料。定員30人。申し込み方法は問い合わせを。
|イベント期間
|11月8日(土)
|問い合わせ
|わかやまNPOセンター
|電話番号
|073(424)2223
