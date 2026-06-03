 

雨が楽しみに変わる
初夏のアジサイ巡り

リビング和歌山2026年6月6日号「雨が楽しみに変わる 初夏のアジサイ巡り」

 雨の季節を彩るアジサイが、各地で咲き始めます。見頃は6月～7月初旬。アジサイ園や花手水、庭園散策など、初夏ならではの風情を楽しみに出かけてみませんか。各地のおすすめスポットも紹介します。

和歌山市
「あじさい小路」が開放

 養翠園

 国の名勝に指定されている広大な庭園。江戸時代の趣を今に伝え、池の周りを散策しながら、四季折々の景色を楽しめます。6月中旬〜7月中旬ごろは「あじさい小路」が特別に開放され、しっとりとした風情を感じられます。

電話番号 073(444)1430
住所 和歌山市西浜1164
営業時間 午前9時～午後5時
定休日 なし
駐車場 あり
Instagram @yousuien
備考 [入園料]中学生以上600円、小学生以下300円

 喫茶オリノ

「特製エビフライセット」(2250円)

 皿からはみ出すほど大きな特製エビフライが評判で、県外から足を運ぶ人も多い人気店。ランチ時は混み合うため、早めに訪れるのがおすすめです。

電話番号 073(444)6472
住所 和歌山市関戸5-7-15
営業時間 午前8時～午後8時
定休日 月曜 ※祝日の場合は翌日
駐車場 あり

有田川町
SNSで話題の「花手水」

藤竝神社

 手水舎をアジサイで彩る「あじさい花手水」は、SNSでも話題の初夏の風物詩(7月初旬まで)。色鮮やかなアジサイが水面に浮かぶ様子は涼やかで美しく、期間限定の「花手水特別御朱印」も用意されています。

電話番号 0737(52)8353
住所 有田川町天満722
駐車場 あり
Instagram @fujinamijinja_official

DeckCafe@Arida

「季節のフルーツワッフル」(1080円)

 できたてのワッフルが人気のカフェ。モーニングからランチ、カフェタイムまで楽しめます。サイフォンで丁寧に淹(い)れる自家焙煎(ばいせん)珈琲もぜひ。

電話番号 0737(52)8633
住所 有田川町土生44-1
営業時間 午前9時～午後6時(OS5時半)
定休日 なし
駐車場 あり
Instagram @deckcafe11214

岩出市
森散策と展望も魅力

根来山げんきの森　あじさい広場

 散策路が整備されており、アジサイ観賞の後は森林浴や散歩もおすすめ。「西展望広場」からは、西に名草山や高津子山、その向こうには和歌浦の海が広がります。南は生石高原から東の竜門山まで眺められます。

電話番号 0736(61)7233
住所 岩出市根来2277
営業時間 午前9時～午後5時
定休日 火曜 ※祝日の場合は翌日
駐車場 あり
Instagram @negoroyama_genkinomori

cafe Chrp

「鶏とズッキーニのグラタン」(1650円)

 ドッグラン併設で、気品のある外観や店内は写真映えも抜群。ワンちゃんメニューもあり、愛犬と一緒に優雅なカフェタイムを満喫できます。

電話番号 0736(60)5073
住所 岩出市根来2230-5
営業時間 午前8時～午後5時
定休日 木曜
駐車場 あり
Instagram @chrp.2023

和歌山市
恐竜との幻想的風景

和歌山市森林公園　加太アジサイ園

 恐竜のモニュメントがあり、「恐竜公園」としても知られる同園。川沿いには、1万1000株を超えるアジサイがやさしく色づき、恐竜と並ぶ幻想的な風景が魅力です。ハイキングコースもあり、山頂からは海を望めます。

電話番号 073(435)1049　和歌山市産業交流局農林水産部農林水産課 
住所 和歌山市深山600-1
駐車場 あり
Instagram @wakayamacity.nourinsuisan

めで鯛食堂

「定食・地魚刺し身としらす丼」(2800円)

 旅館「菊水」の1階にあり、昼は刺し身や大アジフライなど5種類を提供。白飯はしらす丼や温玉のせにも変更できます。夜は居酒屋として営業。

電話番号 070(9014)1075
住所 和歌山市加太485
営業時間 午前11時～午後1時半(ランチは土・日曜、祝日だけ)、午後6時～8時(OS)
定休日 不定休
駐車場 あり
Instagram @kikusui_kada

有田市
地域で守り続ける名所

仁平寺

 平安時代末期に再興され、約800年以上の歴史を持つ仁平寺。地域の人々に“アジサイ寺”として親しまれ、地元の世話人会が大切に守り続けています。境内には約1000株が植えられ、鉢植えや押し花の展示も行われます。

電話番号 0737(22)3624
住所 有田市役所 有田市糸我町791
駐車場 あり

うなぎ屋かわすい

「うな重」(3000円)

 通販でも人気の「うなぎ屋かわすい」が手がける飲食店。国産うなぎを使い、ふっくらとした身と甘辛いタレが魅力。焼きたてならではの味が楽しめます。

電話番号 0737(88)7373
住所 有田市宮原町滝川原212
営業時間 午前11時～午後2時(物販は午前10時～午後5時)
定休日 年末年始
駐車場 あり
Instagram @unagiyakawasui

高野町
7月見頃、天空の花園

花園あじさい園

 標高約1040mの山上にあることから、“天空のあじさい園”とも呼ばれています。約3500株もの西洋アジサイなどが園内を彩ります。見頃は7月上旬から下旬ごろと他の地域より遅く、夏の避暑を兼ねた散策にぴったりです。

電話番号 0737(26)0888
住所 かつらぎ町花園久木364-26
営業時間 午前9時半～午後4時半(4月～11月) 冬季(12月～翌年3月) 
駐車場 あり
Instagram @hanazono_ajisai
備考 [入園料]200円

寺カフェ成慶院

「特製抹茶かき氷り」(1600円)

 花園から車で約20分、足を延ばして高野山へ。武田信玄ゆかりの寺を改装したカフェで、宇治抹茶のかき氷を。ふわふわの泡状クリームとトッピング付き。

電話番号 0736(26)8437
住所 高野町高野山293
営業時間 午前11時～午後5時
定休日 水曜(祝日営業)
駐車場 あり
Instagram @koyasan_teracafe_seikeiin

橋本市
大池を囲み咲きこぼる

恋し野の里あじさい園

 大きな池を囲むように約30種・5000株のアジサイが咲きこぼれます。6月21日(日)午前9時から「恋野あじさいまつり」が開催(無料)。他、サクラやモミジなど四季折々の植物の表情が見られるのも特徴の一つです。

電話番号 0736(33)3552　はしもと広域観光案内所
住所 橋本市恋野1237
駐車場 あり
HP https://www.facebook.com/hashimoto.kanko/

みもざLUNCH・CAFE

「月替わりランチ」(1000円)

 メイン料理に、自家製ごま豆腐と、そうめん、または手打ちそばが選べる「月替わりランチ」が人気。天然水で淹れたコーヒー「恋のブレンド」(450円)と一緒に。

電話番号 0736(26)7360
住所 橋本市恋野268
営業時間 午前10時～午後5時
定休日 木曜、第1・4日・月曜
駐車場 あり
Instagram @lunchcafe.mimoza

上富田町
山の斜面を埋め尽くす絶景

あじさい曼荼羅園(救馬溪観音)

 開運厄よけの霊場「救馬溪観音」境内の山頂付近に位置。約6000㎡の敷地内には、約120種、約1万株の色とりどりのアジサイが咲き誇ります。園内各所にあるフォトスポットを、案内地図を手にしながら巡りましょう。

電話番号 0739(47)1140
住所 上富田町生馬313
営業時間 午前10時～午後4時(最終入園)
定休日 無休
駐車場 あり
HP https://www.sukuma.jp/ajisaimandara/
備考 高校生以上800円、小・中学生400円、未就学児無料

麺家 口熊野食堂

「口熊野らーめん」(800円)

しょう油と豚骨に鶏がらを加えるなど、絶妙な配合で生み出された独自のスープ。素材のうまみを引き出したコク深い味わいに。ご飯ものとのランチセットもあります。

電話番号 0739(47)6595
住所 上富田町生馬748-2
営業時間 午前10時半～午後2時 ※金～日曜は午後5時半～8時半も営業
定休日 水曜
駐車場 あり
Instagram @kuchikumano_syokudou

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