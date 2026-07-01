電気の不思議
- 2026/7/2
- 街のイベント
実験工作教室「電気の不思議 リニアモーター、磁場通信で遊ぼう」が、7月18日(土)午前10時～11時半、和歌山市中央コミュニティセンター(同市三沢町)で。なんでもスピーカーなど実験多数。対象は小学3年生から一般。材料費300円。定員約15人(先着順)。申し込みは7月12日(日)までに氏名、学校名、年齢、学年、電話番号を入力してメール(sabn@sky.plala.or.jp)で。個人情報は催しの案内だけに利用。
|イベント期間
|7月18日(土)
|問い合わせ
|きのくにサイエンスラボ事務局・坂本さん
|電話番号
|080(5327)6427
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