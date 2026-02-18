眉毛専門サロン「neige」が、2月10日にオープン。眉は顔の印象を左右するパーツですが、自己流で整えるうちに形が分からなくなったり、左右差が気になったりする人も。同サロンでは、「ジャパン・アイブロウ・ライセンス協会」公認の「アイブロウデザイナー」が、顔立ちや骨格に合わせた眉を提案してくれます。「美眉デザインワックス脱毛」は初回5500円。今春、眉を整えて印象を変えてみては。
店舗情報
|店舗名
|眉毛専門サロンneige(ネージュ)
|電話番号
|090(3922)9330
|住所
|和歌山市狐島49-1-102
|営業時間
|午前9時～午後7時
|休日
|不定休
|駐車場
|あり
|@eyebrow.wakayama
関連キーワード
おすすめ記事
-
2026/2/19餅をまけば福も人も呼び込む！
和歌山は餅まきの聖地厄よけ神事、地域のお祭り、開店祝い、周年イベントなど、さまざまな場面で縁起を担いで行われる「餅まき…
-
2026/2/12ホットに！“和歌山サ活”スポット根強く続くサウナブーム、和歌山市内には個性豊かな新施設が増えています。自然豊かな立地を生かしたサ…
-
2026/2/5カレーうどんであったまろ！暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続きそう。程よいスパイス、熱さを保持するつゆのとろみ、消化過…
-
2026/2/5和歌山市 企業主導型保育所（園）の空き、申し込み、利用について企業が設置する保育施設ですが、地域のニーズに合わせて、地域枠として受け入れてくれます。 ご自宅…
-
2026/1/29水辺の景観を生かしたまちづくり
食でつながる新拠点「帝国座テラス」和歌山市の東ぶらくり丁、かつての映画館「帝国座」の跡地に、今冬、複合商業施設「帝国座テラス」(同市…