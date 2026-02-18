顔立ちや骨格に合わせた形に

眉毛専門サロンでイメージチェンジ

眉毛専門サロン「neige」が、2月10日にオープン。眉は顔の印象を左右するパーツですが、自己流で整えるうちに形が分からなくなったり、左右差が気になったりする人も。同サロンでは、「ジャパン・アイブロウ・ライセンス協会」公認の「アイブロウデザイナー」が、顔立ちや骨格に合わせた眉を提案してくれます。「美眉デザインワックス脱毛」は初回5500円。今春、眉を整えて印象を変えてみては。

店舗情報