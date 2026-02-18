食育と時短を両立する イチゴの魔法

冬から春にかけての楽しみといえば、地元和歌山自慢のイチゴ「まりひめ」。県外ではなかなか手に入らない希少な品種で、和歌山県農業試験場が「紀州てまり」のように愛されるようにと願いを込め誕生させた和歌山の宝です。

忙しくても、皮をむかず、洗うだけで出せるイチゴは、何といっても“時短の味方”。手軽さはもちろんのこと、子どもが料理に自信を持つのにもってこいの教材です。

包丁いらずの時短レシピ「もみもみ・いちごミルク」を紹介します。

【作り方】厚手のビニール袋に洗ったイチゴと、少しの砂糖かハチミツを入れ、主役の子どもに袋の上から手で「もみもみ」とつぶしてもらいましょう。やわらかいイチゴの感触を楽しみながらつぶしたら、そこに牛乳を注いで混ぜるだけで完成

自分で作った飲み物は、とてもおいしく感じるのではないでしょうか。「お手伝いしてくれてありがとう」という言葉が、子どもの自己肯定感を高めます。また、イチゴはビタミンCが豊富で、風邪予防にもぴったりですね。

ここで豆知識。いちごを洗うときは、必ずヘタをつけたまま水洗いをします。取って洗うと、切り口からビタミンCが流れ出す上に、水っぽくなってしまいます。洗い方で、栄養もおいしさも守ることができるのです。

和歌山の春を象徴するイチゴの鮮やかな赤は、心を元気に、笑顔にしてくれる魔法の色です。イチゴを通じたコミュニケーションを取り入れて、家族の時間を彩ってみませんか。