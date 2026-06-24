駅近の古いビルをリノベーション

昼はカフェ、夜はバーとして楽しめる

5月30日にオープンした「RURU cafe BAR(カフェ・バー)」。古いビルをリノベーションした建物内にあり、ホテルやレンタルスペースも併設されています。「キャラメリゼバナナワッフル」(1180円)や「ソーセージエッグワッフル」(1380円)など、スイーツ系からおかず系までワッフルメニューが充実。昼はカフェ、夜はバーとして利用できます。同ビルのホテル利用者はもちろん、駅周辺で過ごす人にとっても、ふらっと立ち寄れる新しい憩いの場です。

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