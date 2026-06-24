5月30日にオープンした「RURU cafe BAR(カフェ・バー)」。古いビルをリノベーションした建物内にあり、ホテルやレンタルスペースも併設されています。「キャラメリゼバナナワッフル」(1180円)や「ソーセージエッグワッフル」(1380円)など、スイーツ系からおかず系までワッフルメニューが充実。昼はカフェ、夜はバーとして利用できます。同ビルのホテル利用者はもちろん、駅周辺で過ごす人にとっても、ふらっと立ち寄れる新しい憩いの場です。
店舗情報
|店舗名
|RURU cafe BAR
|電話番号
|073(488)1850
|住所
|和歌山市美園町4-87
|営業時間
|曜日により異なるため、詳細はインスタグラムで確認を
|休日
|火・水曜
|@rurucafe10
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