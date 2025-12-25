2026年 12星座 年間占い 一年の運勢をチェック

いよいよ2026年がスタート。どんな一年になるか、運勢をチェックしてみて。星座別のラッキーカラーやラッキープレイスは「ロカルわかやま」に掲載(元日公開)。チェックしてね。

占い師 藤森緑さん



6月までは心身の負担を感じやすい試練運。手間のかかる役目を任されるなど、自由時間が減るかもしれません。逃げずに立ち向かえば、自分の器を広げられるでしょう。7月に入ると楽しい出来事が増え、心が軽くなってきます。すっかりはまれる趣味や推し活が見つかる予感も。創造力を生かすべく、手芸や絵画に注目すると吉。



6月までは好奇心旺盛で、次々と挑戦したいことが見つかりそう。学習能力も優れ、特に趣味の教室や通信講座で手応えをつかめます。出かける先々で友達ができて、交際面も活気づくでしょう。7月以降は勢いにブレーキがかかり、忙しかった人は心身を休める好機。家庭運は高いので、部屋の模様替えやリフォームはお勧めです。



5月までは変化が少ない平凡運。腰が重く何をするのも面倒に感じて、まったりモードに陥りがち。金運は高いため、時々家族で外食を楽しみ、優雅な気分を味わうと吉です。6月以降は人と会う機会が増えて、自然と毎日が活性化しそう。長年の悩みが解決する可能性も。勉強運も良好なので、興味のある外国語を学んでみては。



幸運の星が蟹座にいる幸運期は6月まで。マイホームの購入や開業、転職など大きなことに挑戦したいなら、それまでに実行しましょう。長い目で見て、プラスの結果をもたらすはずです。7月に星が抜けるとスローな流れに。ここまで頑張ったことを熟成させる期間です。変化を求めるのは控え、目の前のことにコツコツ取り組んで。



6月までは静かな流れで、準備期間にあたります。次第に未来の目標や方向性が定まり、やるべきことが見えてきそう。多忙な時期に備え、住居の大掃除や片付けを徹底するのがお勧めです。7月に幸運の星が入ると、12年に一度の幸運期がスタートします。誰からも好かれ、協力者が増える予感が。少し難しいことにも果敢に挑戦を。



長く続いた悩みやトラブルが解消し、緊張の糸を緩められる年。何かを成し遂げる勢いには欠けますから、無理は避けて平和や安定を重視しましょう。特に6月までは、友達運が良好。同級生など懐かしい人に声をかけ、昔話に花を咲かせてみては？ 7月以降は平坦な日々でも、心豊かに過ごせそう。良質な睡眠を取ることが幸運の鍵。



6月までは、ややハードな流れが続きます。周りに必要とされて大量の仕事や用事を抱え込み、重圧感が抜けない可能性が。疲れをためないよう、気を緩める時間を持って。気の合う友人とのおしゃべりが効果的です。7月には忙しさの山を越え、運気上昇。周りに人が集まり、楽しい時間が増える予感。新しい夢も生まれるでしょう。



アップダウンの激しい年です。6月までは、良い流れに乗れる好調運。夢や理想を話せば、実力者が手を貸してくれる予感が。現状で満足せず、少しでも上を目指してみましょう。ただし7月に入るとブレーキがかかるので、抱えている荷物を減らしてペースダウンを。健康管理が雑になる心配も。特に嗜好(しこう)品の取りすぎにご注意を。



右肩上がりの運勢です。6月までは制約が多くて自由に動けないなど、うっ屈感を抱えがち。金運は高いので、短期旅行や家具の買い替えで、新鮮な風を取り入れて。7月に入ると一気に活発運に。自分や家族が出世したり、楽しいイベントが増えたりと、ハイテンションで過ごせそう。資格取得も成功するので、向上心を持ちましょう。



6月までは活動的な運勢。集まりへの参加で友人知人が一気に増えたり、自分の意見が大勢に影響を与えたりと、手応えを感じる場面が多い模様。転職や引っ越しで環境を大きく変えることも好転を招きます。7月以降は保守的になり、現状から抜け出しにくい様子。無理に前進を求めず、家族や親しい人達との平和な交流を大切にして。



変動の多い改革運です。自分の望みに関係なく、環境の変化が何度か訪れる可能性が。例えば家族の進学や転職が、生活パターンを大きく変えるかもしれません。特に7月以降は次第に自分の価値観が変わり、それが人生の好転を招く予感。積極的に新しい環境に身を置くことが開運の鍵です。配偶者とは手を取り合えるでしょう。 変動の多い改革運です。自分の望みに関係なく、環境の変化が何度か訪れる可能性が。例えば家族の進学や転職が、生活パターンを大きく変えるかもしれません。特に7月以降は次第に自分の価値観が変わり、それが人生の好転を招く予感。積極的に新しい環境に身を置くことが開運の鍵です。配偶者とは手を取り合えるでしょう。