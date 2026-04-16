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4月19日→4月25日
牡羊座（3/21～4/19生）
急がず、手堅い行動を。 思い通りに進まない現実を受け止め、無理せず対応
牡牛座（4/20～5/20生）
飛躍のチャンス。あなたに白羽の矢が立てられます。自信を持って挑戦を
双子座（5/21～6/21生）
プランを熟考。仲間と行動すると、次につながるヒントあり。小まめな連絡がカギ
かに座（6/22～7/22生）
好調。数多くの交流や体験を通して、たくましく成長。人としての器も広がりそう
獅子座（7/23～8/22生）
あなたの意見に賛否両論。周囲に左右されない強さが必要。信念を貫きましょう
乙女座（8/23～9/22生）
こだわりを捨てることで、人間関係に良い兆し。あなた自身もしがらみから脱却
天秤座（9/23～10/23生）
現状に安心すると、流れが変わりそう。人間関係がポイント。気を引き締めて
さそり座（10/24～11/22生）
良い出会いあり。人見知りせずに交流の機会を増やせば、楽しみが広がります
射手座（11/23～12/21生）
いつも行かない場所や通らないルートで、新スポットを発見。冒険心を大切に
山羊座（12/22～1/19生）
控えめでも自己アピールを。自分を出すことで意志が固まり、方向も定まります
水がめ座（1/20～2/18生）
発展にこだわるよりも、まずは地固めを意識して。これまでの不足を補って
魚座（2/19～3/20生）
買い物は慎重に。イメージより、製品の機能や効果、効能をよく調べて購入
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