Astrology4月19日→4月25日

牡羊座（3/21～4/19生）

急がず、手堅い行動を。 思い通りに進まない現実を受け止め、無理せず対応

牡牛座（4/20～5/20生）

飛躍のチャンス。あなたに白羽の矢が立てられます。自信を持って挑戦を

双子座（5/21～6/21生）

プランを熟考。仲間と行動すると、次につながるヒントあり。小まめな連絡がカギ

かに座（6/22～7/22生）

好調。数多くの交流や体験を通して、たくましく成長。人としての器も広がりそう

獅子座（7/23～8/22生）

あなたの意見に賛否両論。周囲に左右されない強さが必要。信念を貫きましょう

乙女座（8/23～9/22生）

こだわりを捨てることで、人間関係に良い兆し。あなた自身もしがらみから脱却

天秤座（9/23～10/23生）

現状に安心すると、流れが変わりそう。人間関係がポイント。気を引き締めて

さそり座（10/24～11/22生）

良い出会いあり。人見知りせずに交流の機会を増やせば、楽しみが広がります

射手座（11/23～12/21生）

いつも行かない場所や通らないルートで、新スポットを発見。冒険心を大切に

山羊座（12/22～1/19生）

控えめでも自己アピールを。自分を出すことで意志が固まり、方向も定まります

水がめ座（1/20～2/18生）

発展にこだわるよりも、まずは地固めを意識して。これまでの不足を補って

魚座（2/19～3/20生）

買い物は慎重に。イメージより、製品の機能や効果、効能をよく調べて購入

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