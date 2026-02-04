Birthday Present
- 2026/2/5
- 子育て・教育
- Birthday Present
3月に誕生日を迎える小学生以下子ども1人に、「お菓子の工房・アン」の「ディオショコラ」(5号・4600円)をプレゼント。すてきな誕生日のお祝いを。
※予約は1週間前まで
※お渡しは提供店
【応募方法】はがきまたはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、誕生日を迎える人の名前(本人や家族)と誕生日を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「誕生日ケーキ」係へ、メールの場合はpresent@living-web.netの同係へ。2月12日(木)必着。当選発表は発送をもって代えます
|提供店
|お菓子の工房「アン」内原本店
|住所
|和歌山市内原916-3
|電話番号
|073(447)3823
|営業時間
|午前10時〜午後7時
|定休日
|水曜
