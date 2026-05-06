Birthday Present
- 2026/5/7
- 子育て・教育
- Birthday Present
6月に誕生日を迎える小学生以下の子ども1人に、「アグレアーブル・ドゥ」の「イチゴホワイト」(5号4280円)をプレゼント。甘さ控えめの生クリームに、イチゴがたっぷりのっています。※要予約(7日前まで)
【応募方法】はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、誕生日を迎える人の名前(本人や家族)と誕生日を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「誕生日ケーキ」係、メールの場合はpresent@living-web.netの同係へ。5月13日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます
|提供店
|アグレアーブル・ドゥ
|住所
|和歌山市三番丁61ローズ三番丁1階 ※受け渡しは提供店となります
|電話番号
|073(494)6058
|営業時間
|午前10時〜午後7時
|定休日
|火曜
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