HOKA HEY!(ホカ・ヘイ)

和歌山県を中心に活動している、ノンチャン・ニジイロ・ファクトリー代表で画家の德永統子(のりこ)さんの個展「HOKA HEY! #3 Today is a very good day to die.(トゥデー・イズ・ア・ベリー・グッド・デー・トゥ・ダイ)」が、3月10日(金)~13日(月)午前10時~午後7時、本町公園ギャラリー(和歌山市本町)で開催(13日は5時まで)。メイン作品「私の頭の中の物語」をはじめ大小約80点が並びます。入場無料。