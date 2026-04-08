JNP日本風景写真協会和歌山支部展
- 2026/4/9
- 街のイベント
自然を愛する心で撮影に臨んだ、風景写真71点を飾る「JNP日本風景写真協会第16回和歌山支部展」が、4月15日(水)～19日(日)午前9時～午後5時、和歌山城ホール展示室で行われます(18日は7時まで、19日は3時半まで)。会員21人が全国各地で感動した風景をカメラに収め、1人3点ずつ展示。入場無料。
|イベント期間
|4月15日(水)～19日(日)
|問い合わせ
|であいさん(モノクロハウス・紙一枚工房内)
|電話番号
|073(445)1266
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