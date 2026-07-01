JR和歌山駅近くの古いビルをリノベーション

カフェやレンタルスペースも併設したホテル

築55年のビルをリノベーションした「GAJU HOTEL(ガジュ・ホテル)」が、和歌山市美園町に6月10日にオープン。JR和歌山駅からほど近く、1階にカフェ、2階にはレンタルスペースが併設し、4階に宿泊客室があります。ホテルを手掛けたのは、観葉植物を扱う「GAJUGAJU」。館内は、コンクリートや金属を取り入れたスタイリッシュな内装で、全客室にシアター設備を完備しています。

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