築55年のビルをリノベーションした「GAJU HOTEL(ガジュ・ホテル)」が、和歌山市美園町に6月10日にオープン。JR和歌山駅からほど近く、1階にカフェ、2階にはレンタルスペースが併設し、4階に宿泊客室があります。ホテルを手掛けたのは、観葉植物を扱う「GAJUGAJU」。館内は、コンクリートや金属を取り入れたスタイリッシュな内装で、全客室にシアター設備を完備しています。
店舗情報
|店舗名
|GAJU HOTEL(ガジュ・ホテル)
|電話番号
|080(3476)6225
|住所
|和歌山市美園町4-87
|営業時間
|チェックイン午後3時～、チェックアウト午前11時
|休日
|無休
|@gaju.hotel
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