近鉄百貨店 和歌山店 ココロとカラダの健康フェア

日時 3月4日（水）～3月10日（火） 10：00～18：30 ※最終のみ16：00 場所 近鉄百貨店和歌山店 5階催事場

注意事項

体験ご希望の方は、当日会場にて各講師に直接お申し込みください。事前予約制ではございません。

体験料は、各講師にお支払いください。

表示価格は税込です。

お一人様いくつでも受けられます

※イベント内容は異なる場合があります。予めご了承ください

カラー診断

期間 3月4日（水）～10日（火）

体験イエベ・ブルベより詳細に。「ニュートラル」の計測でよりあなたにぴったりの色が見つかる、パーソナルカラー診断

「黄色みすぎても、青みすぎても顔色が悪くなる」という方は意外と多いもの。

グラデーションカラースケール®の最大の特長、イエベとブルベの間にある「ニュートラル」が計測できるため、これまで診断結果にばらつきがあった方にもご納得の結果が得られます。コスメ選びや服選びも迷いが少なくなるはず。

この機会に是非ご体験ください。



30分 3,000円

※診断中、カラーリストはマスクを着用します。 体験者はマスクを外していただくことになります。 予約の際はあらかじめご理解の上お申し込みください。

JPFCA認定パーソナルファッションカラーリスト

畠山りえ 3月5日（木）、10日（火） 長尾まゆ 3月4日（水）、6日（金）～9日（月）

※当日カラーリストが変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

予約制（予約期間：2月24日（火）～3月2日（月）まで）

※3月4日（水）以降の予約については空きがある場合のみ、会場にて受付します。直接カラーリストに申し込みしてください。

予約 和歌山リビング新聞社 カラー診断係 電話番号 073-428-0281 受付時間 月～金曜 10：00～12：00、13：00～18：00 体験時間 ①10：10～10：40、②11：00～11：30、

③12：00～12：30、④13：30～14：00、

⑤14：30～15：00、⑥15：30～16：00、

⑦16：30～17：00、⑧17：20～17：50

※3月10日（火）は①～⑥まで

※キャンセルについて

事前キャンセル及び当日キャンセルされる場合は、和歌山リビング新聞社で受け付けます（月～金 10：00～12：00、13：00～18：00）

キャンセル料は不要です。

出店

睡眠特化サロン かりんの癒し 期間｜3月4日（水）～10日（火）

体験無水の極楽ヘッドスパ

水やオイルを使わず、頭と目もとを整える上質なドライヘッドスパ。脳疲労や眼精疲労をやさしく解きほぐし、短時間でも深いリラクゼーションへ導きます。

眼輪筋膜はがし・顔ほぐしを組み合わせることで、目もとの軽さやフェイスラインのすっきり感もご体感いただけます。

20分 2,500円

30分 3,300円

（眼輪筋膜はがし・顔ほぐしつけれます）

体験睡眠革命ヘッドスパ（EMS+ヘッドスパ）

手技では届きにくい領域へ働きかけ、筋肉にアプローチする機器を用いたヘッドスパ。EMSとヘッドスパを組み合わせ、筋肉の緊張をゆるめながら、深部まで丁寧に整えます。質の高い眠りへと導く、睡眠特化の特別メニューです。

35分 4,500円

リラクゼーションひまわり 期間｜3月4日（水）～8日（日）

体験ボディケア＆トークセン

20分 2,200円

30分 3,300円

体験フェイストークセン

健康状態は血液に反映されます。血流の悪さからくるあちこち痛みやコリ。身体をほぐし呼吸を整え、霊氣ヒーリングと合わせ心身のリセットをお手伝いをします。

20分 2,200円

シミ・毛穴特化サロン BEBISKIN 期間｜3月4日（水）～8日（日）

体験シミ取りケアお試し体験

ホームケアでは不可能なシミ取り施術。プラズマの力を体感してみてください。

シミ取りケアお試し体験 15分 1,100円

販売 死海のハーブバスソルト

2回分 1,100円

7回分 3,300円

10回分 5,500円

salon eau-オウ- 期間｜3月4日（水）～8日（日）

下半身の重だるさや腰のつらさ、実は“お尻”が原因かも。骨盤とお尻をやさしくほぐして、立ちやすく、動きやすい身体へ。短時間でもスッキリ感を体感できるイベント限定ケアです。

体験骨盤&骨盤&お尻ほぐし

20分 2,200円

30分 3,300円

体験骨盤リセットヒップケア

45分 5,500円（イベント限定価格）

will_aroma healing moment 期間｜3月4日（水）～5日（木）、9日（月）～10日（火）

ミニ体質診断をさせていただき、体質にあったアロマを通して、香り・温もり・タッチケアで心と体がほっと緩む時間をご提供します。

体験熟眠ヘッドスパ、アロマドライヘッドスパ

15分 1,500円

30分 3,300円

体験ハーブボール 首肩デコルテお試し

15分 1,500円

体験アロマハンドトリートメント

20分 2,000円

体験耳ツボジュエリー

シンプルチタン粒のみ 1,000円

ジュエリー付き6粒まで 1,500円 10粒まで 2,200円

体験アロマクラフト

新しい季節の変わり目に。心と体をやさしく整える精油で作ったアロマスプレーとクリームです。今の気分や体調に合わせてON・OFFを選んで、手首・首・肩・デコルテに塗ったり、スプレーはマスクや手首にひと吹きでもOK。

がんばりすぎている心とからだに。自律神経をサポートするアロマスプレー・クリームを一緒に作りませんか？

アロマスプレー／クリーム 各2,000円

Room101 期間｜3月4日（水）、9日（月）～10日（火）

体験ハンドロミロミ

がんばる手にやさしいオイルケアを。手からほっとひと息。

10分 1,200円

15分 1,700円

20分 2,200円

ファイテン 期間｜3月5日（木）～10日（火）

体験ボディケア体験

ファイテン商品で最高峰のボディケア商品を使用し、肩・腰・ひざなど気になる部分を無料でケアします。

無料

体験＆販売1本で全身使えるローション、クリーム

ファイテンの塗るボディケアシリーズは、ファイテン独自の技術「メタックス」を採用した全身ケアアイテムです。疲れやすい部分やコリを感じる箇所に塗り、その後ストレッチをすることで、成分が肌にスムーズに浸透し、心地よいリフレッシュ感をもたらします。スポーツ後のケアや日常のリラックスタイムにも最適です。

ローション 120ml 1,870円

クリーム 65g 2,530円

体験＆販売ハイパワーテープ

メタックス採用のハイパワーテープ。ピンポイントにハイパワーを集中し、強力にカラダにアプローチ。首や肩をはじめ、指で押して気持ちのいいところに貼るだけ。汗や水に強い撥水タイプです。

パワーテープ メタックス 70マーク入 770円

体験＆販売お疲れス球

ここちよい振動で、ココロもカラダもリラックス。最大回転数は約5,500回/分。小さくてもパワフルな振動リラックスボール。腰や背中などの気になる部位に当て、体重をかけるだけで手軽にセルフケア。首や肩などに凸凹の角を当て、ほぐすように動かすことで深部にもしっかりアプローチ。

24,200円

クリニカルカイロ Salon OluOlu 期間｜3月5日（木）～6日（金）

体験AI姿勢診断

服を着たまま写真撮影するだけでAIが身体の歪みを解析し可視化。あなたの未来姿勢が分かります。生活のアドバイスも。

550円

体験骨盤調整

姿勢の土台となる骨盤を整えて毎日を心地よく。気軽に受けられる骨盤調整体験です。

1,650円

販売ヒップアップ骨盤ガードル

カイロプラクティックの考えを基礎に生まれた骨盤安定のためのショーツ。ファッションを邪魔せず、ヒップアップ効果も。

ヒップアップ骨盤ガードル2枚入り 21,780円

販売サプリメント

ナノカルファミリー 7,020円

コンドロメート 8,640円

Amitie 期間｜3月5日（木）、9日（月）

体験耳ツボジュエリー

耳のツボを刺激し、ジュエリーのようなかわいいシールを貼っていきます。ダイエット、小顔、免疫UPに効果が期待できます。

2,000円

体験ドライヘッドマッサージ

頭皮、首、肩をほぐしていきます。顔や目が軽くなってスッキリします。

15分 2,000円

美生氣功ヒーリング 期間｜3月6日（金）～10日（火）

体験脳内セラピー、他

2014年12月に氣功ヒーリングでアーユルヴェーダホリスティックヒーリングで・医療としても認められ「国際賞」を受賞、世界で認められた手技をご体験いただけます。

お母さんが子供の身体を擦るような優しいタッチの氣功「マザータッチ®」。身体の細胞、血管、臓器、神経等、優しく擦るだけで正常な働きの方向へ 。

リンパ液を流すのに強い力はいらない。これは世界の医学で証明されています。

頭、目の疲れスッキリ 脳内セラピー 10分 1,100円

首、肩の疲れスッキリ 僧帽筋ヒーリング 10分 1,100円

お顔スッキリ全身リラックス フェイシャルヒーリングミラクル8® 20分 2,200円

あなたのお身体に合わせて全身調整 60分 5,500円

刀療の魔術師 ヒーリングサロンいぶき 期間｜3月6日（金）～8日（日）

体験DNAアクティベーション

古代エジプトの大神官が神官の才能を開くために行っていたと言われる光のエステとも呼ばれる神秘的でパワフルなヒーリング。オーラを美しく整え現実を変えるパワーが溢れ出します。

20分 3,500円

30分 5,000円

フルセッション 60分 15,000円

体験包丁マッサージ

深い部分にまで包丁の振動が届き、心身共にスッキリしリラックスできます。体の疲れだけではなく邪気も斬り払い、知らず知らずに溜めていたカルマ(因果応報)を断ち切って本来進むべき人生へと後押しします。終わった後の独特の爽快感にリピーターが絶えない人気のセッション。

10分 1,000円

フルセッション 60分 10,000円

体験エンソフィックレイキ

肉体的な疲労や不安・恐れ、緊張状態を解放へと導く解放される究極の癒し。宇宙の全ての根源とも言われる、エンソフの光線により体の痛みや不調を緩和の方向へ導きます 。

10分 1,000円

フルセッション 60分 10,000円

体験ディビネーション

あなたの未来をやさしく照らす魔法のタロット「TRUEタロット」

20分 3,000円

30分 5,000円

フルセッション 60分 10,000円

魂に響く、神聖なメッセージ「チャネリング」

20分 3,500円

30分 5,000円

フルセッション 60分 10,000円

龍占画家 裕山 期間｜3月7日（土）～8日（日）

体験

龍カードを用いた占いと、その方が持つ龍のエネルギーを感じ取り描くアートリーディングを行っています。

今のあなたに必要なメッセージを言葉で受け取り、心に残る形として龍のアートに表現します。

占いと絵が重なり合う、人生の節目にそっと背中を押す龍と出会うひとときをお楽しみください。

体験龍アートリーディング

あなたの龍のエネルギーを読み取り、メッセージをアートとして描きます。

ハガキサイズ 3,850円

色紙 6,600円

体験癒龍カードリーディング

20分 2,200円

販売コンテンポラリー龍アート

11,000円～（一点物キャンバス作品）

アロマサロン ネロリ 期間｜3月8日（日）、10日（火）

体験五感を癒す香りのワークショップ

やさしい香水作り

今の気分に合わせて香りを選び、オードトワレまたはロールオンタイプの香水をお作りいただけます。

3,850円

私だけのアロマハンドクリーム作り ※3月8日（日）のみ

数種類の精油の中から、今の気分に合う香りを選び、オリジナルのアロマハンドクリームをお作りいただけます。

1,650円

バスソルト作り ※3月10日（火）のみ

岩塩とハーブ茶葉を選び、精油をブレンドして作るバスソルトです。発汗作用や温浴効果が期待でき、お皿に入れてお部屋のフレグランスソルトとしてもお使いいただけます。

1,650円

販売 アロマスプレー

エアーミスト

花粉・風邪の季節に心地よくお使いいただけるアロマミスト。お部屋の消臭や空間のリフレッシュにおすすめです。

シトラススプレー

爽やかな柑橘の香りで、気持ちを前向きにリフレッシュ。

リラックススプレー

やさしい香りで、心と身体を穏やかに整えます。

カシススプレー

甘酸しい香りで、気分を明るくリラックス。

各1,650円

De×Light 期間｜3月9日（月）～10日（火）

体験腸マッサージ

腸マッサージ(腸もみ)することで、便秘解消・免疫力アップ・肩こり腰痛改善・リラックス効果が期待できます。また腸内環境が良くなると倖せホルモン〈セラトニン〉がどんどん増えてココロも元氣に。腸マッサージでカラダとココロを癒してください。

10分 1,100円

20分 2,200円

占い

出店スケジュール

白灰（はくあ） 期間｜3月4日（水）～5日（木）、9日（月）～10日（火）

手相 15分 2,000円

手相と算命学(今年の運勢) 25分 3,500円

selene. 樹乃 期間｜3月4日（水）・8日（日）

体験タロット、ルノルマン

10分 1,500円～

体験四柱推命

4,000円

体験プチ四柱推命

1,500円

七彩琉（ナイル） 期間｜3月4日（水）

体験タロット占い

15分 2,000円

30分 3,000円

BODY HARMONY 期間｜3月5日（木）～6日（金）

体験

私の霊視は、ご相談者様の意識や守護されている存在にアクセスし、そこから伝わってくる『映像・言葉・感覚』を読み解く作業です。目に見える現象の裏側にある『根本的な原因』や『お相手の潜在意識』を、高次元の視点からスキャンするように視ていきます。

生年月日や名前による統計学的な占いと異なり、霊視は『今、この瞬間の生きたエネルギー』を捉えます。そのためマニュアルにはない、あなただけの具体的な状況（複雑な人間関係や、言葉にできない違和感など）に対して、ピンポイントで答えを導き出していきます。

霊視鑑定 20分 2,000円

animal communication 20分 2,000円

Lull Lino （ラル リノ） 期間｜3月5日（木）・9日（月）

体験タロット占い＆ビーマライトペン

タロット占いと光と色を使ったヒーリングで癒しの時間を体験してみませんか？

20分 2,500円

運命鑑定師 山根千鶴 期間｜3月6日（金）～7日（土）

体験数命学による姓名判断・六命推柱学・和暦運命数・陰陽六桁占術、他

10分 1,100円

20分 2,200円

体験イーチンタロット

10分 1,100円

30分 3,300円

占・世琳 期間｜3月6日（金）・10日（火）

体験四柱推命・九星気学・タロット

15分 2,000円

手相セラピスト hiro 期間｜3月7日（土）

体験心ときめく手相占い

15分 2,000円

マナカード占い HINAHINA 期間｜3月7日（土）

体験マナカード占い

がんばるあなたの心にそっと寄り添う、ハワイの叡智・マナカード。

今のあなたに必要なメッセージをお届けします。

20分 2,000円

マインドブロックバスター さらら凛 期間｜3月8日（日）

体験心のブロック解除2個

20分 1,000円

体験心のブロック解除1個＋潜在意識の人種判定（あなたは何猫ちゃんタイプ？）

20分 1,000円

いただいたセッション代は保護猫ちゃんのための団体さんに寄付させていただきます。

住・美・占T-Life 期間｜3月8日（日）

体験2026年占い鑑定

四柱推命、九星気学、手相、数字からお調べさせていただきます。

20分 2,200円

令翠学運命鑑定士 咲哉令翠 期間｜3月9日（月）

体験令翠学運命鑑定

令翠学運命鑑定では、自分の「運気のリズム」を知り、これからの選択や行動のヒントをお伝えしています。

気になる方との相性、新しいことを始めるタイミング、2026年の運気の流れなど。

2026年を、「なんとなく」ではなく自分の流れを知った上で過ごしたい方におすすめです。

まずは、まだ知らない自分の運気リズムを知り、2026年を軽やかに過ごすヒントとワクワクを見つけに来てみませんか？

15分 2,000円

カナカバラ 期間｜3月10日（火）

体験カバラ数秘術

生年月日に隠された秘密の数字を解き明かします。

自分に興味を持って生きていますか？長所は全て知っていますか？

気をつけておきたいこと、運勢など様々なことが分かります。

20分 2,000円

その他

体験健康測定コーナー

■血管年齢測定

加速度脈波計を使って、わずか指一本で血管の推定年齢をスピード測定。 無料

■足裏バランスチェック

足裏の型をプリントします。あなたの足型は…。 無料

■肺チェック

パルスオキシメーターを使って、指１本で酸素飽和度を測定。

無料

販売オーダーインソール バランシスト

美しい姿勢は足元から。

足裏の３本の足弓（アーチ）を最適な状態で支えることにより、足からバランスを整えます。

オーダーメイド 日本製。

人の足は個人個人違います。バランシストはそれぞれの足の形とサイズを計測したインソール（中敷）です。

※商品のお渡しはお承りから約40日後となります。

オーダーインソール バランシスト（ブラック・ブラウン） 各121,000円

会場