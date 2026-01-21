LPP合同活動報告会

和歌山大学観光学部の地域活性化に関心を持つ学生が、住民と連携して地域の課題に取り組んだ1年間の活動を紹介。「LPP合同活動報告会」が、1月29日(木)、30日(金)午後4時半～6時半、同大学(和歌山市栄谷)西4号館T-101教室、1階エントランスホール、2階多目的スペースで行われます。全18プロフラムが一堂に会し、学生たちによる活動報告と報告後に交流会があります。入場無料。予約不要。