 

MERCY マーシー AI裁判(PG12)
1月23日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

MERCY マーシー AI裁判(PG12)

AIが支配する世界を描くアクションスリラー

AIが司法を担う近未来。凶悪犯罪の増加により、敏腕刑事レイヴンはAIによる厳格な裁判制度「マーシー裁判所」の設立を推進します。しかしある日、目を覚ました彼は妻殺しの容疑者として、その裁判所に拘束されていました。無実を訴えるレイヴンに残されたのは、AIが算出する「有罪率」を下げるための90分。世界中のネットワークを駆使し、無実を証明する極限の戦いが始まります。

近未来を舞台にした手に汗握るアクションスリラー。「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」「ジュラシック・ワールド」シリーズのクリス・プラットが主演を務めます。

監督 ティムール・ベクマンベトフ
出演 クリス・プラット/レベッカ・ファーガソン/ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800
webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
1/23から上映 MERCY マーシー AI裁判(PG12)/ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ2/恋愛裁判
上映中 28年後…白骨の神殿(R15+)/ウォーフェア 戦地最前線(PG12)/ズートピア2/劇場版 緊急取調室 THE FINAL/映画ラストマン First Love/五十年目の俺たちの旅/ほか

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055
webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
1/23から上映 MERCY マーシー AI裁判(PG12)/ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ2/ただいまって言える場所/最強王図鑑〜The Ultimate Tournament〜 特別編 テッペン決めようか!/魔法の天使クリィミーマミ 永遠のワンスモア
上映中 進撃の巨人 THE LAST ATTACK(PG12)/ほか

※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります

■レイトショーは1300円で観賞可 ■入場料金、サービス料金については、各劇場に問い合わせを

Present

ジストシネマ和歌山から同映画の観賞券をペア5組に進呈。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「マーシー」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。1月28日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます。

コーナー

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2026年1月24日号「南葵音楽文庫100年 紀州徳川の世界的な音楽遺産」

    2026/1/22

    南葵音楽文庫100年
    紀州徳川の世界的な音楽遺産
     「南葵音楽文庫」の前身である「南葵音楽図書館」が、開館して100年を迎えました。その魅力を広めよ…
  2. リビング和歌山2026年1月17日号「2024年度県不登校児童生徒数過去最多 わが子が不登校になったら」

    2026/1/15

    2024年度県不登校児童生徒数過去最多
    わが子が不登校になったら
     2024年度の全国の小中学校の不登校児童生徒数は35万3970人。少子化が続く中、不登校の数は1…
  3. リビング和歌山2026年1月10日号「全国の編集長がセレクト 日本の“うま米＆ごはんのお供”プレゼント！」

    2026/1/8

    全国の編集長がセレクト
    日本の“うま米＆ごはんのお供”プレゼント！
     毎年恒例の大人気プレゼント企画、今回は地元自慢のお米と、これがあれば何杯でもいける！ というより…
  4. リビング和歌山2025年年末年始号「2026年 幸運をつかみ 午く良い年に」

    2025/12/25

    2026年 幸運をつかみ
    午く良い年に
    　2026年の干支（えと）「午」。力強く駆け抜けるその姿は、未来への希望を象徴する縁起の良い存在と…
  5. リビング和歌山2025年12月20日号「寒い日のお楽しみ せいろ蒸し日和」

    2025/12/18

    寒い日のお楽しみ
    せいろ蒸し日和
     寒い季節にぴったりのせいろ蒸し料理。ベジフル料理研究家・井上宣子さんによる考案、和歌山の食材を取…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2026/1/22

    2026年1月24日号

  2. 2026/1/15

    2026年1月17日号

  3. 2026/1/8

    2026年1月10日号

  4. 2025/12/25

    2025年年末年始号

  5. 2025/12/18

    2025年12月20日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。