MERCY マーシー AI裁判(PG12)

1月23日(金)ロードショー

ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山

AIが支配する世界を描くアクションスリラー

AIが司法を担う近未来。凶悪犯罪の増加により、敏腕刑事レイヴンはAIによる厳格な裁判制度「マーシー裁判所」の設立を推進します。しかしある日、目を覚ました彼は妻殺しの容疑者として、その裁判所に拘束されていました。無実を訴えるレイヴンに残されたのは、AIが算出する「有罪率」を下げるための90分。世界中のネットワークを駆使し、無実を証明する極限の戦いが始まります。

近未来を舞台にした手に汗握るアクションスリラー。「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」「ジュラシック・ワールド」シリーズのクリス・プラットが主演を務めます。

監督 ティムール・ベクマンベトフ 出演 クリス・プラット/レベッカ・ファーガソン/ほか

ジストシネマ和歌山

電話番号 073（480）5800 webサイト http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/ 1/23から上映 MERCY マーシー AI裁判(PG12)/ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ2/恋愛裁判 上映中 28年後…白骨の神殿(R15+)/ウォーフェア 戦地最前線(PG12)/ズートピア2/劇場版 緊急取調室 THE FINAL/映画ラストマン First Love/五十年目の俺たちの旅/ほか

イオンシネマ和歌山

電話番号 073（456）5055 webサイト http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/ 1/23から上映 MERCY マーシー AI裁判(PG12)/ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ2/ただいまって言える場所/最強王図鑑〜The Ultimate Tournament〜 特別編 テッペン決めようか!/魔法の天使クリィミーマミ 永遠のワンスモア 上映中 進撃の巨人 THE LAST ATTACK(PG12)/ほか

※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を

※都合により上映番組が変更される場合があります

■レイトショーは1300円で観賞可 ■入場料金、サービス料金については、各劇場に問い合わせを