MERCY マーシー AI裁判(PG12)
1月23日(金)ロードショー
ジストシネマ和歌山イオンシネマ和歌山
- 2026/1/22
- コーナー
- Cinema Preview
AIが支配する世界を描くアクションスリラー
AIが司法を担う近未来。凶悪犯罪の増加により、敏腕刑事レイヴンはAIによる厳格な裁判制度「マーシー裁判所」の設立を推進します。しかしある日、目を覚ました彼は妻殺しの容疑者として、その裁判所に拘束されていました。無実を訴えるレイヴンに残されたのは、AIが算出する「有罪率」を下げるための90分。世界中のネットワークを駆使し、無実を証明する極限の戦いが始まります。
近未来を舞台にした手に汗握るアクションスリラー。「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」「ジュラシック・ワールド」シリーズのクリス・プラットが主演を務めます。
|監督
|ティムール・ベクマンベトフ
|出演
|クリス・プラット/レベッカ・ファーガソン/ほか
ジストシネマ和歌山
|電話番号
|073（480）5800
|webサイト
|http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/
|1/23から上映
|MERCY マーシー AI裁判(PG12)/ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ2/恋愛裁判
|上映中
|28年後…白骨の神殿(R15+)/ウォーフェア 戦地最前線(PG12)/ズートピア2/劇場版 緊急取調室 THE FINAL/映画ラストマン First Love/五十年目の俺たちの旅/ほか
イオンシネマ和歌山
|電話番号
|073（456）5055
|webサイト
|http://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
|1/23から上映
|MERCY マーシー AI裁判(PG12)/ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ2/ただいまって言える場所/最強王図鑑〜The Ultimate Tournament〜 特別編 テッペン決めようか!/魔法の天使クリィミーマミ 永遠のワンスモア
|上映中
|進撃の巨人 THE LAST ATTACK(PG12)/ほか
※その他の上映作品、上映時間については電話またはホームページで確認を
※都合により上映番組が変更される場合があります
Present
ジストシネマ和歌山から同映画の観賞券をペア5組に進呈。はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「マーシー」係、またはpresent@living-web.netの同係へ。1月28日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます。
