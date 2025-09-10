 

Present

 はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、希望商品名、アンケートの答えを明記し、右記の宛先まで。当選発表は当選案内のはがきの発送をもって代えます。
※賞品は提供店や弊社でお渡しする場合があります

★みんなのイイネアンケート★

「秋の夜長におすすめしたい映画」

 テーマにまつわるさまざまなエピソードを大募集。紙面で紹介する場合があります。匿名希望の人はペンネームも添えて。大賞に選ばれた人には、図書カード1000円分をプレゼントします。

ハガキ 〒640-8557(住所不要)
和歌山リビング新聞社「プレゼント」係
メール present@living-web.net 
※2025年1月に応募メールのアドレスが上記に変わりました
応募締め切り 9/17(水) 当日消印有効

  • Aピエトロ 2025年秋冬リニューアル商品セット

    5人

    ピエトロ 2025年秋冬 リニューアル商品セット

     今秋リニューアルした、ピエトロの人気商品をセットでプレゼント！ 「ピエトロドレッシング グリーン 和風しょうゆ」は、従来よりも“芳醇(ほうじゅん)さ”にこだわり、リンゴ酢を厳選。さらにフルーティーな味わいに。万能トッピング「パットフッテ フライドオニオン＆ナッツ」は、マカダミアナッツが新たに加わり、パッケージデザインも一新！

    【提供】
      ピエトロ  0120-769-300

  • BValmoissine PINOT NOIR

    1人

     フランス・ブルゴーニュを代表する醸造所ルイ・ラ・トゥールが手掛ける赤ワイン「Valmoissine PINOT NOIR」(2970円)。南フランスで栽培された、手摘みのピノ・ノワールが使用され、ベリー系の果実味にリコリスなどのハーブの風味がアクセントに。洗練されたミディアムボディーで、晩夏にふさわしい一本。

    【提供】
    わいんでぐち 073(424)5136

  • C森と黒潮と神話の旅

    1人

    平田毅 著「森と黒潮と神話の旅」彩流社


     日本国内にとどまらず、アジア、オセアニア、アラビア、東アフリカ…と、約20カ国を冒険するカヤックトラベラー・平田毅。和歌山県在住の彼が、日本を代表する聖地・吉野、熊野、伊勢を徒歩とカヤックで旅して、“生きること”の意味を問う思索エッセーです。2200円。四六判、全204ページ。

    【提供】
    彩流社03(3234)5931

コーナー

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2025年9月13日号「行ってみたから伝えたい！ 大阪関西 万博体験レポート」

    2025/9/11

    行ってみたから伝えたい！
    大阪関西 万博体験レポート
     今年4月に開幕した「大阪・関西万博」は10月13日(祝)の閉幕まで残すところ約1カ月。今週は万博…
  2. リビング和歌山2025年9月6日号「和歌山のヒガシから新着情報 これが新しい橋本です」

    2025/9/4

    和歌山のヒガシから新着情報
    これが新しい橋本です
    橋本市と聞いても、「あまり行ったことないわ～」との印象を持つ読者は多いかもしれませんね。実はそれっ…
  3. リビング和歌山2025年8月30日号「自然界の脅威に備えよう 人と自然の“キケンな遭遇” 出合ったらどうしよう！？」

    2025/8/28

    自然界の脅威に備えよう
    人と自然の“キケンな遭遇”
    出合ったらどうしよう！？
     秋は川や山などへ出かける機会が増える季節です。もしも「クマ」や「スズメバチ」などの危険な生き物た…
  4. リビング和歌山2025年8月23日号「あなたのその行動が働きを鈍くしているかも 免疫細胞のはなし」

    2025/8/21

    あなたのその行動が働きを鈍くしているかも
    免疫細胞のはなし
     私たちが健やかに過ごすために、身体に備わっている〝免疫〟。忙しい毎日の中でついやってしまう行動が…
  5. リビング和歌山2025年8月9日号「語り継ぐ体験、記録で伝える 戦後80年、未来へ残す記憶」

    2025/8/7

    語り継ぐ体験、記録で伝える
    戦後80年、未来へ残す記憶
     1945(昭和20)年8月15日の終戦から、今年で80年を迎えます。戦争を直接体験した人々が少な…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2025/9/11

    2025年9月13日号

  2. 2025/9/4

    2025年9月6日号

  3. 2025/8/28

    2025年8月30日号

  4. 2025/8/21

    2025年8月23日号

  5. 2025/8/7

    2025年8月9日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。