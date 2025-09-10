はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、希望商品名、アンケートの答えを明記し、右記の宛先まで。当選発表は当選案内のはがきの発送をもって代えます。
※賞品は提供店や弊社でお渡しする場合があります
★みんなのイイネアンケート★
「秋の夜長におすすめしたい映画」
テーマにまつわるさまざまなエピソードを大募集。紙面で紹介する場合があります。匿名希望の人はペンネームも添えて。大賞に選ばれた人には、図書カード1000円分をプレゼントします。
|ハガキ
|〒640-8557(住所不要)
和歌山リビング新聞社「プレゼント」係
|メール
|present@living-web.net
※2025年1月に応募メールのアドレスが上記に変わりました
|応募締め切り
|9/17(水) 当日消印有効
-
Aピエトロ 2025年秋冬リニューアル商品セット
5人
今秋リニューアルした、ピエトロの人気商品をセットでプレゼント！ 「ピエトロドレッシング グリーン 和風しょうゆ」は、従来よりも“芳醇(ほうじゅん)さ”にこだわり、リンゴ酢を厳選。さらにフルーティーな味わいに。万能トッピング「パットフッテ フライドオニオン＆ナッツ」は、マカダミアナッツが新たに加わり、パッケージデザインも一新！
【提供】
ピエトロ 0120-769-300
-
BValmoissine PINOT NOIR
1人
フランス・ブルゴーニュを代表する醸造所ルイ・ラ・トゥールが手掛ける赤ワイン「Valmoissine PINOT NOIR」(2970円)。南フランスで栽培された、手摘みのピノ・ノワールが使用され、ベリー系の果実味にリコリスなどのハーブの風味がアクセントに。洗練されたミディアムボディーで、晩夏にふさわしい一本。
【提供】
わいんでぐち 073(424)5136
-
C森と黒潮と神話の旅
1人
日本国内にとどまらず、アジア、オセアニア、アラビア、東アフリカ…と、約20カ国を冒険するカヤックトラベラー・平田毅。和歌山県在住の彼が、日本を代表する聖地・吉野、熊野、伊勢を徒歩とカヤックで旅して、“生きること”の意味を問う思索エッセーです。2200円。四六判、全204ページ。
【提供】
彩流社03(3234)5931
