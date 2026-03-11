 

Present

はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、希望商品名、アンケートの答えを明記し、下記の宛先まで。当選発表は当選案内のはがきの発送をもって代えます。
※賞品は提供店や弊社でお渡しする場合があります

★みんなのイイネアンケート★

「春の行楽スポットといえば？」

 テーマにまつわるさまざまなエピソードを大募集。紙面で紹介する場合があります。匿名希望の人はペンネームも添えて。大賞に選ばれた人には、図書カード1000円分をプレゼントします。

ハガキ 〒640-8557(住所不要)
和歌山リビング新聞社「プレゼント」係
メール present@living-web.net 
応募締め切り 3/18(水) 当日消印有効

  • Aネモフィラ祭り2026ペア招待券

    10組

    ネモフィラ祭り2026ペア招待券

     大阪湾を一望できる広大な丘一面に、プラチナムブルーが咲き誇る「ネモフィラ祭り2026」が、4月11日(土)～5月10日(日)に大阪まいしまシーサイドパーク(大阪市此花区)で開催。海、空、ネモフィラの美しい“ブルー”が目の前に広がります。園内には「キッズパーク」が併設され、「キッチンカーフェス」も開催されます。

    【提供】
    大阪まいしまシーサイドパーク  06(4804)5828

  • Bオタフクソース新商品「フルビネ」「ポイッともんじゃ」

    6人

     オタフクソース(本社・広島県)から3月に登場した新商品2品をセットでプレゼント。フルーツを漬ける酢「フルビネ サングリア風」は、好みの果物を漬けて食べて、割って飲んでも楽しめる一本。キャベツと水だけでもんじゃが完成するフリーズドライ「ポイッともんじゃ」に仲間入りした「キムチ」は、ちょい辛＆甘旨(あまうま)で絶品！

    【提供】
    オタフクソース  0120(31)0529

  • C紀乃國わいん工房Utakata no wine2025

    1人

    紀乃國わいん工房Utakata no wine2025

     海南市下津町にある小さなワイナリー「紀乃國わいん工房」の新酒「Utakata no wine 2025」(2750円)。大阪府の畑で育ったブドウ・デラウェアを使用した白ワインです。ブドウ由来の甘みのある豊かなアロマを感じながらも、飲み口はすっきり。和・洋食どちらにも合わせやすい味わいです。

    【提供】
    わいんでぐち  073(424)5136

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