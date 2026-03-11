はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、希望商品名、アンケートの答えを明記し、下記の宛先まで。当選発表は当選案内のはがきの発送をもって代えます。
※賞品は提供店や弊社でお渡しする場合があります
★みんなのイイネアンケート★
「春の行楽スポットといえば？」
テーマにまつわるさまざまなエピソードを大募集。紙面で紹介する場合があります。匿名希望の人はペンネームも添えて。大賞に選ばれた人には、図書カード1000円分をプレゼントします。
|ハガキ
|〒640-8557(住所不要)
和歌山リビング新聞社「プレゼント」係
|メール
|present@living-web.net
|応募締め切り
|3/18(水) 当日消印有効
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Aネモフィラ祭り2026ペア招待券
10組
大阪湾を一望できる広大な丘一面に、プラチナムブルーが咲き誇る「ネモフィラ祭り2026」が、4月11日(土)～5月10日(日)に大阪まいしまシーサイドパーク(大阪市此花区)で開催。海、空、ネモフィラの美しい“ブルー”が目の前に広がります。園内には「キッズパーク」が併設され、「キッチンカーフェス」も開催されます。
【提供】
大阪まいしまシーサイドパーク 06(4804)5828
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Bオタフクソース新商品「フルビネ」「ポイッともんじゃ」
6人
オタフクソース(本社・広島県)から3月に登場した新商品2品をセットでプレゼント。フルーツを漬ける酢「フルビネ サングリア風」は、好みの果物を漬けて食べて、割って飲んでも楽しめる一本。キャベツと水だけでもんじゃが完成するフリーズドライ「ポイッともんじゃ」に仲間入りした「キムチ」は、ちょい辛＆甘旨(あまうま)で絶品！
【提供】
オタフクソース 0120(31)0529
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C紀乃國わいん工房Utakata no wine2025
1人
海南市下津町にある小さなワイナリー「紀乃國わいん工房」の新酒「Utakata no wine 2025」(2750円)。大阪府の畑で育ったブドウ・デラウェアを使用した白ワインです。ブドウ由来の甘みのある豊かなアロマを感じながらも、飲み口はすっきり。和・洋食どちらにも合わせやすい味わいです。
【提供】
わいんでぐち 073(424)5136
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