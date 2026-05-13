 

Present

 はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、希望商品名、アンケートの答えを明記し、右記の宛先まで。当選発表は当選案内のはがきの発送をもって代えます。
※賞品は提供店や弊社でお渡しする場合があります

★みんなのイイネアンケート★

「あなたの暑さ対策」

 テーマにまつわるさまざまなエピソードを大募集。紙面で紹介する場合があります。匿名希望の人はペンネームも添えて。大賞に選ばれた人には、図書カード1000円分をプレゼントします。

ハガキ 〒640-8557(住所不要)
和歌山リビング新聞社「プレゼント」係
メール present@living-web.net 
応募締め切り 5/20(水)当日消印有効

  • Aピクプール・ド・ピネ

    1人

    ピクプール・ド・ピネ メリハリのあるドライな味わいの白ワイン「ピクプール・ド・ピネ」(2970円)は、しっかりと冷やして、初夏に味わいたい一本。南フランス・ラングドッグ地方で醸造され、ブドウ由来のうまみやシャープな酸が特徴です。魚介と相性が良く、「魚の香草焼き」や「アクアパッツァ」などとのペアリングがおすすめ。

    【提供】
    わいんでぐち 073(424)5136

  • B新作ビール「Beer Maestro」6本セット

    2人

    新作ビール「Beer Maestro」6本セット

     ノザキのコンビーフでおなじみの食品メーカー「川商フーズ」が、新作ビール「Beer Maestro」を発売。ラガー特有のキレのある爽快感に、2種類のアロマホップの華やかな香りが魅力。食中にも飲みやすい味わいです。和歌山県内では、「スーパー エバグリーン」各店で5月から販売がスタートしています。

    【提供】
    川商フーズ 03(5203)1001

  • Cオフィスkokomoコットンキャンディ―

    6人

    オフィスkokomo コットンキャンディ―

     和歌山県産素材を生かした100％ジュースやドライフルーツなどを製造・販売する「オフィスkokomo」。子どもたちから大人気のカラフルな「コットンキャンディー(綿菓子)」のバケツサイズ(540円)を6人にプレゼント。ロックスターファームズ(和歌山市東蔵前丁)などで販売中です。

    【提供】
    オフィスkokomo  090(7879)4350

コーナー

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2026 贈呈式

交通安全キャンペーン2026 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2026年5月16日号「世界へ羽ばたく！和歌山のひとさじ Japanese pepperぶどう山椒」

    2026/5/14

    世界へ羽ばたく！和歌山のひとさじ
    Japanese pepperぶどう山椒
     世界で注目を集める和歌山県産の調味料を紹介する新シリーズ「世界へ羽ばたく！ 和歌山のひとさじ」。…

  2. 2026/5/7

    Happy MOTHER’s DAY　わかやまクラフト作家展
    天然石や刺繍糸、本物のお花を使用した各種アクセサリー、洋服、バッグ、雑貨の作品販売など、人気作…

  3. 2026/5/7

    1枚から広がるおいしさ
    スイーツも食事も！今どきクレープ
     おやつの定番として親しまれてきたクレープが、大きく進化しています。フルーツやクリームで華やかさや…
  4. リビング和歌山2026年4月25日号「 4/29(祝)正午 新たな遊び＆防災の拠点が誕生 「海南ハレアメ」開園」

    2026/4/23

    4/29(祝)正午 新たな遊び＆防災の拠点が誕生
    「海南ハレアメ」開園
     子ども連れに親しまれてきた海南市の「わんぱく公園」が、市民防災公園「海南ハレアメ」として生まれ変…

  5. 2026/4/16

    貴志川線20周年
    新たな挑戦、まちづくりへ出発進行！
     和歌山電鐵貴志川線が4月、運行開始から20年を迎えました。これまでの歩みを振り返るとともに、今後…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2026/5/14

    2026年5月16日号

  2. 2026/5/7

    2026年5月9日号

  3. 2026/4/23

    2026年4月25日号

  4. 2026/4/16

    2026年4月18日号

  5. 2026/4/9

    2026年4月11日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。