はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、希望商品名、アンケートの答えを明記し、右記の宛先まで。当選発表は当選案内のはがきの発送をもって代えます。
※賞品は提供店や弊社でお渡しする場合があります
★みんなのイイネアンケート★
「あなたの暑さ対策」
テーマにまつわるさまざまなエピソードを大募集。紙面で紹介する場合があります。匿名希望の人はペンネームも添えて。大賞に選ばれた人には、図書カード1000円分をプレゼントします。
|ハガキ
|〒640-8557(住所不要)
和歌山リビング新聞社「プレゼント」係
|メール
|present@living-web.net
|応募締め切り
|5/20(水)当日消印有効
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Aピクプール・ド・ピネ
1人メリハリのあるドライな味わいの白ワイン「ピクプール・ド・ピネ」(2970円)は、しっかりと冷やして、初夏に味わいたい一本。南フランス・ラングドッグ地方で醸造され、ブドウ由来のうまみやシャープな酸が特徴です。魚介と相性が良く、「魚の香草焼き」や「アクアパッツァ」などとのペアリングがおすすめ。
【提供】
わいんでぐち 073(424)5136
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B新作ビール「Beer Maestro」6本セット
2人
ノザキのコンビーフでおなじみの食品メーカー「川商フーズ」が、新作ビール「Beer Maestro」を発売。ラガー特有のキレのある爽快感に、2種類のアロマホップの華やかな香りが魅力。食中にも飲みやすい味わいです。和歌山県内では、「スーパー エバグリーン」各店で5月から販売がスタートしています。
【提供】
川商フーズ 03(5203)1001
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Cオフィスkokomoコットンキャンディ―
6人
和歌山県産素材を生かした100％ジュースやドライフルーツなどを製造・販売する「オフィスkokomo」。子どもたちから大人気のカラフルな「コットンキャンディー(綿菓子)」のバケツサイズ(540円)を6人にプレゼント。ロックスターファームズ(和歌山市東蔵前丁)などで販売中です。
【提供】
オフィスkokomo 090(7879)4350
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