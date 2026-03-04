RDD2026 inわかちか広場
- 2026/3/5
- 街のイベント
毎年2月末日の「世界希少・難治性疾患の日Rare Disease Day(レア・ディジーズ・デー)」にちなんだイベント「RDD2026 inわかちか広場」が、3月15日(日)に同広場(和歌山市美園町)で実施(開場1時)。希少・難治性疾患への理解を深めるためのパネル展示や相談コーナーが設けられます。午後2時から、ファミリーバンド「ちゃーにかないさぁ」によるミニコンサートも。会場内には手話通訳士が配置されます。無料。
|イベント期間
|3月15日(日)
|問い合わせ
|和歌山県難病団体連絡協議会・山本さん
|電話番号
|070(5046)1399
