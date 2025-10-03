近鉄百貨店 和歌山店 秋のクラフト作家展
- 2025/10/3
- 街のイベント
天然石やお花をテーマにしたアクセサリー、真鍮・シルバーのアクセサリーや、洋服や布雑貨、レザー作品などオンリーワン作品の販売、苔テラリウム、ブローチやアクセサリーなどのものづくり体験ができます。
|日時
|
2025年10月15日（水）～21日（火）
|場所
|近鉄百貨店和歌山店 5階催事場
注意事項
- 体験ご希望の方は、当日会場にて各講師に直接お申し込みください。事前予約制ではございません。
- 定員になり次第、締切となるプログラムがあります。
- 体験料は、各講師にお支払いください。
- 表示価格は税込です。
- お一人様いくつでも受けられます
- 紀州苔むす芽
- 添Style（ソエルスタイル）
- Atelier Fleur ジュエリーバッグ®（アトリエフルール）
- 087_mimi（おはなみみ）
- akira（アキラ）
- Nisty（ニスティ）
- yocco（よっこ）
- regalo felice（レガロ フェリーチェ）
- ihana style（イハナ スタイル）
- Petit Queue（プティ・クー）
- Jewelry labo tubomi（ジュエリー ラボ ツボミ）
- リラクゼーションサロン ショコラ
- Flower HIROTA（フラワー ヒロタ）
- グルーデコ®crea（クレア）
- markt gramm（マルクトグラム）
- レザーバッグLIndA（リンダ）
|紀州苔むす芽
|期間｜10月15日（水）～21日（火）
|体験料
|（小）1,320円 ※フィギュアは別料金
（大）3,600円 ※フィギュア1個付
大は容器をお選びいただけます。
ガラスの中で苔を育てる苔テラリウム 1,500円～
和の苗で作る苔玉・ミニ盆栽 3,000円～
手作りの和のうつわの販売 1,000円～
|添Style（ソエルスタイル）
|期間｜10月15日（水）～21日（火）
アルファベットワッペンを用い、初めての方でも気軽にクチュール刺繍ブローチを短時間でお作りいただけます。気軽にオートクチュール刺繍を始めてみたいという方におすすめの近鉄百貨店和歌山店限定のワークショップです。
|体験料
|イニシャルブローチ 3,300円
メタリックカラーの添イズムを纏わせたクチュールアクセサリーなどのOne &Onlyの実用的なハンドメイド作品です。
3,300円～
|Atelier Fleur ジュエリーバッグ®（アトリエフルール）
|期間｜10月15日（水）～21日（火）
|体験料
|キラキラテープをネットに通して作るコースター 1,500円
ジュエリーバッグ®とはキラキラ輝くテープをネットに通した、編み付けたりして作るハンドメイドのバッグです。高級感があり華やかさ、ゴージャス感が魅力です。
キラキラミニバッグチャーム 2,500円
ファスナー付き化粧ポーチ 3,850円
|087_mimi（おはなみみ）
|期間｜10月15日（水）～20日（月）
かわいいが溢れる毎日を、たくさんの可愛いがこの世界に溢れますように。「お花」×「かわいい」アクセサリー
“お花”をテーマにした、ハンドメイドアクセサリー。本物のお花を閉じ込めて作るレジンアクセサリー・雑貨や、お花の形をしたパーツを組み合わせて作るアクセサリーなど。「思わず『可愛い。』が漏れてしまうような作品をお届けできますように。」と願いと心を込めてお作りしています。
アクセサリー 1,600円～
|akira（アキラ）
|期間｜10月15日（水）～19日（日）
「今」を意識しつつ時代に消費されない装身具をコンセプトに、真鍮、銀、ガラスなど素材を生かすデザインで制作しています。季節や年齢を問わず長く着けていただけるアイテムを提案します。
真鍮、銀、ガラスなど素材を生かした彫金ジュエリー 3,850円～
|Nisty（ニスティ）
|期間｜10月15日（水）～19日（日）
シンプルなデザインなので合わせやすいバッグチャーム！ジーンズにつけたりと楽しめます。
|体験料
|バッグチャーム 1,650円
「上品×綺麗め」またおしゃれで高みえ♡毎日つけたくなるような大人アクセサリーを制作しています。
アクセサリー 2,200円～
|yocco（よっこ）
|期間｜10月15日（水）～19日（日）
ラメパウダーやストーンなどを使用し、何度も貼り直せるデコシールをお作りいただきます。
|体験料
|動物シール 1,650円
枠付きシール（星orハート）2,200円
|体験料
|・がま口bag（小）9,900円 （大）18,700円
※生地の柄はキットの中からお選びいただけます
※持ち手は別売となります
型紙から制作し、手刺繍を加えたONE＆LOVELYな貴方だけのがま口bagと小物
小さな小銭入れ 2,200円～
手刺繍マーカー1,100円
|regalo felice（レガロ フェリーチェ）
|期間｜10月15日（水）～18日（土）
天然石の魅力が伝わるアクセサリーを制作。アクセサリーが苦手な方にも手にとってもらいやすいシンプルなデザインや、自分を飾る愉しさを感じてもらえる華やかなデザインをご用意しています。
ピアスフックは、金属アレルギーの方に優しいサージカルステンレス（医療用ステンレス）を使用。
天然石の『幸せを贈るアクセサリー』 880円～11,000円
|ihana style（イハナ スタイル）
|期間｜10月15日（水）～16日（木）
刺繍糸を編み、繊細で洗練されたデザインのアクセサリーをお作りしています。秋の装いに、新しいアクセサリーはいかがですか？
刺繍糸のアクセサリー 1,650円～
|Petit Queue（プティ・クー）
|期間｜10月16日（木）～19日（日）
ちょっぴりレトロでフレンチテイスト。大人になっても“可愛い”を楽しみたい方へ、使いやすさと上質な生地にこだわり、オリジナルの型紙で丁寧に仕立てています。
洋服 6,050円～
布雑貨 1,320円～ 、他
|Jewelry labo tubomi（ジュエリー ラボ ツボミ）
|期間｜10月17日（金）～20日（月）
|体験料
|天然石を選んでつくるシンプルレザーネックレス 4,180円
『毎日が自分らしい装い』をテーマに淡水パール、天然石、真ちゅう等を使ったオンリーワンの創作アクセサリー。
天然石のブレスレット 5,500円～
淡水パール、天然石ネックレス 11,000円～
|リラクゼーションサロン ショコラ
|期間｜10月17日（金）～19日（日）
パステルジュエリーでハロウィンアートを描こう
パステルアートにスタイリングジュエリー®のシートを使ってキラキラさせたパステルジュエリーの体験ワークショップです。パステルアートは削ったパステルを指でくるくると塗りながら描いていきます。どなたにでも簡単に描いてもらえるように型紙を使って描きます。キラメキアートで楽しいハロウィンを過ごしてください。
|体験料
|1,650円
中学生まで 1,100円
親子（中学生まで） 2,200円
|Flower HIROTA（フラワー ヒロタ）
|期間｜10月18日（土）～21日（火）
|体験料
|松ぼっくりツリー 3,080円～
ブッダナッツアレンジ 3,300円～
ハロウィン、クリスマスなどのお花のアレンジ 2,200円～
|グルーデコ®crea（クレア）
|期間｜10月18日（土）～19日（日）
美しく輝くクリスタルを使用した、大人が楽しむキラキラアイテムをシンプルなものからゴージャスなものまでご用意しております。
クリスタルアクセサリー＆小物 1,650円～
|markt gramm（マルクトグラム）-
|期間｜10月18日（土）～19日（日）
羊毛と毛糸を使って、あなただけの作品をつくってみませんか。初めての方はコースターがおすすめです。おまもり袋は、袋モノで少し時間はかかりますが、小さいので作りやすいです。
|体験料
|水フェルトで作るコースターとおまもり袋
コースター 2,200円
おまもり袋 2,750円
羊毛で生活雑貨を作っています。これから寒くなる季節にぴったりな、やさしくあたたかな羊毛フェルト雑貨。毎日の忙しい生活に、ふっと安らぎを感じていただけるようなモノをお届けします。
キッチン雑貨、スマホケースなどの生活雑貨、アクセサリーなど
コースター605円、めがねケース2,090円など
|レザーバッグLIndA（リンダ）
|期間｜10月19日（日）～20日（月）
コンパクトなL字ファスナーのお財布からスマホショルダー、バッグなど全て裏地の色やファスナー等を選んでいただけるセミオーダーになります。お好みのカラーにカスタマイズして楽しんでいただけると嬉しいです。
レザーバッグ、レザー小物の販売 6,600円～
会場
お問い合わせ先
|名称
|近鉄百貨店 和歌山店
|電話
|073-433-1122
|営業時間
|地階～1階 10：00～19：00
2階～5階 10：00～18：30
※10月15日（水）からは2階も19：00まで営業。
|HP
|http://www.d-kintetsu.co.jp/store/wakayama/
