近鉄百貨店 和歌山店 手作り体験＆ハンドメイドマーケット
- 2025/12/15
- 街のイベント
天然石や刺繍糸を編んでつくったアクセサリーや真鍮・シルバー、手毬のアクセサリー、かぎ針編みのバッグ、などオンリーワン作品の販売、また卓上織り機で作るランチョンマット、レジンアクセサリー作り、苔テラリウムなどのものづくり体験ができます。
|日時
|2026年1月7日(水)～13日(火)
10：00～18：30
|場所
|近鉄百貨店和歌山店 5階催事場
注意事項
- 体験ご希望の方は、当日会場にて各講師に直接お申し込みください。事前予約制ではございません。（一部を除く）
- 定員になり次第、締切となるプログラムがあります。
- 体験料は、各講師にお支払いください。
- 表示価格は税込です。
- お一人様いくつでも受けられます
|紀州苔むす芽
|期間｜1月7日（水）～13日（火）
苔の癒しを感じてください。
|体験料
|3,600円 ※指定フィギュア1個付
※2種類以上の苗を寄植えする場合は苗代追加
紀州苔むす芽（070-4771-1919）で受付。当日空きがある場合は会場にて受付。
|体験料
|3,300円
ガラスの中で苔を育てる苔テラリウム 1,500円～
和の苗で作る苔玉・ミニ盆栽 2,500円～
手作りの器・苗の販売 1,000円～
|akira
|期間｜1月7日（水）～11日（日）
今期は自身の2000年代のデザインをブラッシュアップ。着けた瞬間ドラマチックに、そして高揚感に包まれるジュエリーを展開します。
近年の安心感あるシンプルラインも合わせて、「なりたい気分」を選んでいただく装身具をコンセプトに2026年のスタートです。
真鍮、銀、ガラス、革など素材を生かした装身具 3,630円～
|regalo felice（レガロ フェリーチェ）
|期間｜1月7日（水）～10日（土）
新年を迎えて、お好きな石で自由にオリジナルのブレスレットを作ってみませんか。
お客様のサポートとなる石をワンポイントアドバイスさせていただきます。
|体験料
|3,000円～
※体験料は使用する石や数によって異なります
シンプルなデザインや華やかなデザインなど天然石の魅力が伝わるアクセサリーをご用意しています。天然石を身近に感じてもらえると嬉しいです。
幸せを贈るアクセサリー 1,650円～10,000円
|華工房 花一輪
|期間｜1月7日（水）～9日（金）
手軽に飾れるお花、プリザーブドフラワーで心がウキウキする作品を作りませんか？
お花と器をお選びいただけます。
|体験料
|2,200円～
プリザーブドフラワーを使った作品 1,980円～
|ihana style（イハナ スタイル）
|期間｜1月7日（水）～8日（木）
刺繍糸を巻いて作る巻き玉で耳飾りをお作りいただきます。（1時間程度/ご予約優先）
|体験料
|2,750円
刺繍糸を編み、繊細で洗練されたデザインのアクセサリーをお作りしています。ハレの日の装いにも人気のブローチをたくさんご用意しております。
刺繍糸のアクセサリー 1,870円～
|fav moon（ファボ ムーン）
|期間｜1月8日（木）～11日（日）
やさしい手ざわりと豊富な色展開で、見た目も使い心地も楽しめます。
お気に入りの“色”に出会いに来てください。
ふんわりとした表情が可愛い、かぎ針編みのハンドメイドバッグ 1,100円～6,600円
|添Style（そえる）
|期間｜1月9日（金）～13日（火）
初めての方でも気軽にクチュール刺繍ブローチをお作りいただけます。気軽にオートクチュール刺繍を始めてみたいという方におすすめの近鉄百貨店和歌山店限定のワークショップです。
|体験料
|3,300円
添イズムを纏わせたメタリックカラーのクチュールアクセサリーなどをご提案しております。One &Onlyの実用的なハンドメイド作品をゆっくりご覧ください。
ブローチ、イヤリング、ネックレス、ブレスレット、バッグチャーム 2,500円～
|Jewelry labo tubomi
|期間｜1月9日（金）～12日（月・祝）
1年のスタートにラッキーアイテムを作りませんか？オリジナルレジンベースにペイントし、ラッキーアイテムに仕上げましょう。オプションで淡水パールや天然石をトッピングできます。
セレクト出来るアクセサリーアイテムは、リング、ペンダントネックレス、イヤリング、ピアス、ブローチです。
|体験料
|リング 3,300円
ブローチ 3,850円
イヤリング／ピアス 4,400円
（所要時間 30分～ アイテムにより変わります）
※お客様へのお願い
細かいパーツ等ありますので、必要に応じてメガネをお持ちください。
レジン液を使用します。アレルギーの方、臭いに敏感方はご注意ください。
痛くなりにくいイヤカフ(天然石、淡水パール使用) 3,300円～
イヤカフと合わせてセレクトできるチャーム 1,870円～
天然石ネックレス 8,800円～
|8fabriccraft / 品と芯 （エイトファブリッククラフト）
|期間｜1月9日（金）～11日（日）
卓上織り機を使って、優しいコットン素材のランチョンマットを織ります。初心者の方でも楽しく織り進められます。
|体験料
|1枚2,200円（材料費込）（60分〜90分程）
（受付は開店〜17時まで）
ハンドメイドのお洋服、ストールなどの布小物
ストール 3,850円～
洋服 9,900円～
|リラクゼーションサロン ショコラ
|期間｜1月9日（金）～10日（土）
今年の願望や指針、冬から春への季節の花書などいっしょに書いてみませんか？
|体験料
|1,650円
中学生まで 1,100円
親子（中学生以下）2,500円
|Nisty（ニスティ）
|期間｜1月10日（土）～13日（火）
上品な中に華やかさがある大人綺麗めなアクセサリーを制作しております。貴方の美しさをより一層引き立ててくれるアクセサリーに出会えますように。
アクセサリー 2,200円～
|毬玉
|期間｜1月10日（土）～12日（月・祝）
伝統工芸品である手毬を、現在の生活に合うよう魅力的に昇化させました。「玉(宝石)のような手毬」という思いを込めて、「毬玉®︎」と名付けました。
毬玉®︎イヤリング
2025年11月発行の、フェリシモ「GOOD THINGS」掲載品 15,400円
ロングパーツを取り外せる、2WAYに仕上げています。
・「星まとう藍」
・「月まとう紅」
JAL「ふるさとからの贈りもの」掲載品 10,000円
プレミア和歌山認定品 9,000円
毬玉®︎キーホルダー 5,000円
・「吉原つなぎ」キーホルダー
・12ヶ月の誕生花シリーズ
|yocco（よっこ）
|期間｜1月11日（日）～13日（火）
ラメパウダーやストーンなどを使用し、何度も貼り直せるデコシールをお作りいただきます。
|体験料
|1,650円～
キットを準備しておりますので、工作感覚で、がま口をお作りいただけます。
|体験料
|9,900円
※キットの中からお選び頂きます為、写真はサンプルとなります。
※持ち手付き
型紙から制作し、手刺繍を加えたONE＆LOVELYな貴方だけのがま口bagと小物
手刺繍マーカー 1,100円
小さな小銭入れ 2,200円～
|Atelier Fleur ジュエリーバッグ®（アトリエフルール）
|期間｜1月11日（日）～13日（火）
ジュエリーバッグ®︎とは、キラキラ輝くテープをネットに通したり、編みつけたりして作るハンドメイドのバッグです。高級感があり華やかさが魅力です。
|体験料
|2,500円
ファスナー付きショルダーポーチ 3,850円
|mash art
|期間｜1月12日（月・祝）～13日（火）
オーストラリア発祥の、ポップでカラフルな“チョークアート”を描いています。指でくるくると色を重ねていく技法なので、筆が苦手な方や絵に自信がない方でも大丈夫！
下絵や見本をご用意しているので、小さなお子さまから大人の方まで、安心してお楽しみいただけます。
完成した作品はそのまま当日お持ち帰りいただけます。カラフルで楽しいチョークアートの世界を、ぜひ一緒に体験してください。
|体験料
|1,650円（所要時間 約15分前後）
原画展示＆販売
ねこちゃんの原画 22,000円
オリジナルグッズ販売
ねこちゃんハンカチ 1,340円
会場
お問い合わせ先
|名称
|近鉄百貨店 和歌山店
|電話
|073-433-1122
|営業時間
|地階～2階 10：00～19：00
3階～5階 10：00～18：30
|HP
|http://www.d-kintetsu.co.jp/store/wakayama/
おすすめ記事
-
2025/12/11進化した往年の玩具、コレクションの極み
大人が夢中！「キダルトトイ」の世界ちまたのおもちゃ屋さんはクリスマス商戦でかき入れ時。しかし実は今、“玩具市場”をけん引しているの…
-
2025/12/4和歌山市内の5つの社寺を参拝
御朱印にときめく小旅へ和歌山市内の5社寺を訪れて御朱印を集める「紀州神仏霊場巡り」が来年4月末まで行われています。全て…
-
2025/11/27新たな視点で魅力を発掘し、情報を発信
岩出市地域おこし協力隊着任JR岩出駅前に観光案内所の整備を進めている岩出市。市が初めて募集した地域おこし協力隊も着任し、“…
-
今年も、けやき大通りがキラキラとした光と笑顔に包まれる季節がやってきます。今年で3年目となる冬の…
-
2025/11/13和歌山県の手仕事を訪ねて
丈夫で温かみのある風合い
手すき和紙の伝統をつなぐ書や工芸、日用品など、暮らしの中で、広く親しまれてきた「和紙」。植物・コウゾと、その繊維を均一に…