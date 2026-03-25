「おしゃれな趣味」がきっかけに

再熱する編み物ブーム

手も頭も使って集中することが気分転換に

世代や性別を問わず、再び人気が高まっている「編み物」。毛糸に向き合い、夢中になって手を動かす時間は、忙しい日々のリラックス法としても注目されています。

すぐに始め、楽しめる手軽さが魅力

コロナ禍に自宅で過ごす時間が増えたことで、手芸がブームに。最近は、編んだ作品をSNSに投稿するアイドルなどの影響が追い風となり、若い世代を中心に編み物が「おしゃれな趣味」として再熱しています。

和歌山市の手芸店「ホビーショップサンドウ」によると、昨年から10代～30代の人の来店が増加。同時に、「何かやらないと」という動機で、来店する高齢の人も目立つようになっているそう。代表取締役の眞鍋友美さんは「編み図を見ながら編み目を数えるなど、手だけでなく頭も使うのが編み物の特徴の一つ。形にしようと思うと、自然と集中し、それが気分転換にもなります」と魅力を伝えます。

今、同店のスタッフの間でも編み物ブームが到来。休けい時間を利用して編み物をする人の輪が広がっています。

久しぶりに編み物を再開したという岩本麗さんは、動画を見ながらショルダーバッグを作ったのをきっかけに、帽子やぬいぐるみの服などを作るように「編んだ糸を何回もほどきながら、完成させたものは愛着がわきます。それに色や形などをアレンジすることで、自分だけのアイテムになります」とにっこり。母親と一緒に編むことも多く、家族の会話を楽しむ時間になっているとも。

一方、ゲーム・キャラクターの編みぐるみをきっかけに、編み物をより楽しむようになった坂田充代さんは、動画で編み方講座を見つけ、編み始めたといいます。推しのキャラクターがかぶっている帽子も細部までこだわって再現。「編み進めるうちに、模様が少しずつ見えてくるのがうれしくて」と表情をほころばせます。「肌に触れるものは少し高級な毛糸で編むなど、用途によって使い分けています。編み針など、いい道具を使うと編み心地もいいのでおすすめです」と、長く楽しむためのポイントを伝えます。

最近は、動画を見ながらの一人編みだけでなく、手芸店などで開かれる「編み物教室」や「ニットカフェ」もにぎわいをみせています(和歌山市内2店舗の情報を左記で紹介)。春、編み物を生活の一部に取り入れてみませんか。

クボイト 「編み物教室」

木曜午後1時～3時、ワンドリンク制(500円、材料費別) 「週末編み物教室(月1回)」

土曜か日曜午後1時～3時、日程はインスタグラムで、受講料と飲み物代1000円(材料費別)

※どちらも都合のよい時間に来店OK、要予約 【場所】クボイト(和歌山市新中通6-2、東ぶらくり丁内)

【予約・問い合わせ】073(423)3251クボイト