 

いよいよCS！
野球中継もクライマックスへ

テレビのツムジ


いよいよCS！
野球中継もクライマックスへ

 ついに始まるプロ野球のクライマックスシリーズ。史上最速のリーグ優勝を決めた阪神が、どうなるか注目だ。その裏で、在版局の中継バトルもヒートアップ。中でも、МBSとABCはまさに阪神中継の二大巨頭。ラジオやGAORA、スカイAなど豊富な中継実績を背景に、大物OBをそろえた布陣で勝負する。大物ならではの視点で、采配やプレーを講評し、選手の裏話を聞けるのも醍醐味(だいごみ)だ。ファン目線で叫ぶアナウンサーもおり、一体となって中継が盛り上がる雰囲気を作り上げている。

一方、YTV、KTVは、野球ビギナーに向けた戦略が目立つ傾向に。視覚的にデータや球種などを分かりやすく表示。また野球大好きなアイドルや、芸人などが副音声を担当。野球を知らない層でも楽しめるエンタメ路線だ。NHKは中立を貫く、正統派の実況。CМがない分、スーパープレーを何度もスロー再生し、解説をしてくれる。阪神戦だと2局同時に中継している日もあるので、お好みで。あとは、阪神のクライマックスが“つらいマックス”にならないよう圧勝を願うばかり。

テレビのツムジ 関西の放送作家がバッサリ！
文：岡内義人
読売テレビ「土曜はダメよ」「かんさい情報ネットten.」、ABCラジオ「征平・吉弥の土曜も全開」など番組構成や、テレビCMなどを手がける
※次回は10月25号に掲載

コーナー

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2025年10月11日号「勝手にリビングノーベル食文化賞」

    2025/10/9

    勝手にリビングノーベル食文化賞
     各分野で人類に対して多大な貢献をした人物に贈られる「ノーベル賞」。食欲の秋を迎えた今週は、食の道…
  2. リビング和歌山2025年10月4日号「伊太祈曽駅から四季の郷公園まで運行中 トゥクトゥクに乗ってお出かけ」

    2025/10/2

    伊太祈曽駅から四季の郷公園まで運行中
    トゥクトゥクに乗ってお出かけ
     ようやく暑さも和らぎ、出かけやすい季節になりました。伊太祈曽駅から四季の郷公園の間を“トゥクトゥ…
  3. リビング和歌山2025年9月27日号「“無理をしない”を合言葉に 仕事も家庭も全力投球」

    2025/9/25

    “無理をしない”を合言葉に
    仕事も家庭も全力投球
     9月25日は「主婦休みの日」。家事や仕事に頑張る皆さんに“自分をねぎらってほしい”という思いから…
  4. リビング和歌山2025年9月20日号「あなたのアイドルを探せ！！ 【推し活】アニマル総選挙！」

    2025/9/18

    あなたのアイドルを探せ！！
    【推し活】アニマル総選挙！
     ジャイアントパンダの帰国から3カ月。新たな“推し”を探すべく「アニマル総選挙！」を開催します。ア…
  5. リビング和歌山2025年9月13日号「行ってみたから伝えたい！ 大阪関西 万博体験レポート」

    2025/9/11

    行ってみたから伝えたい！
    大阪関西 万博体験レポート
     今年4月に開幕した「大阪・関西万博」は10月13日(祝)の閉幕まで残すところ約1カ月。今週は万博…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2025/10/9

    2025年10月11日号

  2. 2025/10/2

    2025年10月4日号

  3. 2025/9/25

    2025年9月27日号

  4. 2025/9/18

    2025年9月20日号

  5. 2025/9/11

    2025年9月13日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。