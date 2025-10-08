 

Present

 はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、希望商品名、アンケートの答えを明記し、右記の宛先まで。当選発表は当選案内のはがきの発送をもって代えます。
※賞品は提供店や弊社でお渡しする場合があります

★みんなのイイネアンケート★

「あなたの健康法」

 テーマにまつわるさまざまなエピソードを大募集。紙面で紹介する場合があります。匿名希望の人はペンネームも添えて。大賞に選ばれた人には、図書カード1000円分をプレゼントします。

ハガキ 〒640-8557(住所不要)
和歌山リビング新聞社「プレゼント」係
メール present@living-web.net 
※2025年1月に応募メールのアドレスが上記に変わりました
応募締め切り 10/15(水) 当日消印有効

  • Aオタフクソース新商品セット

    5人

    オタフクソース 新商品セット

     この秋、オタフクソースから新商品が登場。国産山イモと4種のだしを使用した「お好み焼粉」は、関西限定商品。ふっくら、さっくり食感のお好み焼きがおうちでも再現できます。「デーツなつめやしの実 種抜き」は、大粒かつ肉厚で、上品な甘みが魅力。デーツ2点、お好み焼粉(100g)4点をセットで。

    【提供】
      オタフクソース  0120(31)0529

  • Bスタジオファイン 家族写真の撮影

    1組

    ファイン

    ※写真はイメージ


     和歌山市中之島の写真館「スタジオ・ファイン」では、プロカメラマンがその人らしい自然な表情を引き出し、撮影します。今しか残せない“家族の今”を思い出に残しませんか。キャビネサイズ・フレーム付き撮影プラン(1万1000円)を1組にプレゼント。※衣装・小物は別料金。

    【提供】
    スタジオ・ファイン 073(432)0666

  • C映画「うつろいの時をまとう」ペア招待券

    1組

     11月29日(土)午後2時に、「メディア・アート・ホール」(和歌山市西高松)で、映画「うつろいの時をまとう」が上映。“日本の美意識”をコンセプトに独自のスタイルを貫く服飾ブランド「matohu」のデザイナー・堀畑裕之と関口真希子を映画監督・三宅流が5年かけて追うドキュメンタリーです。

    【提供】
    おのまちあるふぁ　073(460)2170

コーナー

関連キーワード

トップページに戻る

 

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

交通安全キャンペーン2024 贈呈式

おすすめ記事

  1. リビング和歌山2025年10月11日号「勝手にリビングノーベル食文化賞」

    2025/10/9

    勝手にリビングノーベル食文化賞
     各分野で人類に対して多大な貢献をした人物に贈られる「ノーベル賞」。食欲の秋を迎えた今週は、食の道…
  2. リビング和歌山2025年10月4日号「伊太祈曽駅から四季の郷公園まで運行中 トゥクトゥクに乗ってお出かけ」

    2025/10/2

    伊太祈曽駅から四季の郷公園まで運行中
    トゥクトゥクに乗ってお出かけ
     ようやく暑さも和らぎ、出かけやすい季節になりました。伊太祈曽駅から四季の郷公園の間を“トゥクトゥ…
  3. リビング和歌山2025年9月27日号「“無理をしない”を合言葉に 仕事も家庭も全力投球」

    2025/9/25

    “無理をしない”を合言葉に
    仕事も家庭も全力投球
     9月25日は「主婦休みの日」。家事や仕事に頑張る皆さんに“自分をねぎらってほしい”という思いから…
  4. リビング和歌山2025年9月20日号「あなたのアイドルを探せ！！ 【推し活】アニマル総選挙！」

    2025/9/18

    あなたのアイドルを探せ！！
    【推し活】アニマル総選挙！
     ジャイアントパンダの帰国から3カ月。新たな“推し”を探すべく「アニマル総選挙！」を開催します。ア…
  5. リビング和歌山2025年9月13日号「行ってみたから伝えたい！ 大阪関西 万博体験レポート」

    2025/9/11

    行ってみたから伝えたい！
    大阪関西 万博体験レポート
     今年4月に開幕した「大阪・関西万博」は10月13日(祝)の閉幕まで残すところ約1カ月。今週は万博…
リビングカルチャー倶楽部
夢いっぱい保育園

お知らせ

  1. 2025/10/9

    2025年10月11日号

  2. 2025/10/2

    2025年10月4日号

  3. 2025/9/25

    2025年9月27日号

  4. 2025/9/18

    2025年9月20日号

  5. 2025/9/11

    2025年9月13日号
一覧

アーカイブ一覧

ページ上部へ戻る
町並みのイラスト

〒640-8224 和歌山市小野町1丁目18番地 サンケイ丸の内ビル　TEL 073-428-0281　FAX 073-428-3421

リビング和歌山で使用されているイラスト・写真・文章は無断掲載出来ません。