ことばで広がる絵本の世界
「あめふりうさぎ」
- 2026/6/4
- 子育て・教育
- ことばで広がる絵本の世界
あっ あめだ
あのこが なきだしたんだ！
大雨の日に生まれたウサギが泣くと、雨が降ります。友達と遊んでいて悲しいとき、お昼寝の間にママが出掛けていて寂しいとき、ウサギが泣くと、雨が降るのです。
ウサギは遠足の前日に熱を出します。みんなから「あしたないちゃだめだぞ！」と言われますが、参加できず、当日になると、雨が降り出してしまいます。でも、何とか泣くのをがまんしたウサギ。みんなが「もうないてもいいよ」とお土産を持ってきてくれました。
ちぎり絵のかわいい絵本です。
和歌山県立図書館
副主査司書・炭谷早紀
|絵本
|あめふりうさぎ
せなけいこ/文・絵(新日本出版社)
関連キーワード
おすすめ記事
-
2026/6/4雨が楽しみに変わる
初夏のアジサイ巡り雨の季節を彩るアジサイが、各地で咲き始めます。見頃は6月～7月初旬。アジサイ園や花手水、庭園散策…
-
2026/5/28リピートしたくなる！ 岩出で話題の推しラーメンあっさり系、彩り豊かな一杯、カフェのような空間…。特に女性客から支持を集める岩出市のラーメン店に…
-
2026/5/21梅の里みなべ町で始まる、新たな挑戦
マカダミアナッツ革命5月中旬から6月末ぐらいにかけて、みなべ町の梅農家にとっては梅を収穫する繁忙期を迎えます。そんな…
-
2026/5/14世界へ羽ばたく！和歌山のひとさじ
Japanese pepperぶどう山椒世界で注目を集める和歌山県産の調味料を紹介する新シリーズ「世界へ羽ばたく！ 和歌山のひとさじ」。…
-
2026/5/7Happy MOTHER’s DAY わかやまクラフト作家展天然石や刺繍糸、本物のお花を使用した各種アクセサリー、洋服、バッグ、雑貨の作品販売など、人気作…