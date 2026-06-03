ことばで広がる絵本の世界

「あめふりうさぎ」

あっ あめだ

あのこが なきだしたんだ！

大雨の日に生まれたウサギが泣くと、雨が降ります。友達と遊んでいて悲しいとき、お昼寝の間にママが出掛けていて寂しいとき、ウサギが泣くと、雨が降るのです。

ウサギは遠足の前日に熱を出します。みんなから「あしたないちゃだめだぞ！」と言われますが、参加できず、当日になると、雨が降り出してしまいます。でも、何とか泣くのをがまんしたウサギ。みんなが「もうないてもいいよ」とお土産を持ってきてくれました。

ちぎり絵のかわいい絵本です。

和歌山県立図書館

副主査司書・炭谷早紀