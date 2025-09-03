ことばで広がる絵本の世界

「おつきさまのりんご」

ほー なんだか

まちが いつもと ちがうなあ

ひとりぼっちのふくろうフーフーは、唯一の話し相手のおつきさまが痩せてくるたびに、心配して塔のてっぺんにりんごをひとつ置いておきます。「ほー よかった 食べてくれた」。おつきさまがまた太り始めて安心するフーフーですが、実はりんごは塔から転がり落ちて、町の人や動物たちのもとへ届いていたのでした。

小さな思いやりが本人も知らないところで他の人たちを助け、励ましていく。優しい月の光のようにほんのりと心を照らしてくれる一冊です。

和歌山県立図書館

司書・向井渚