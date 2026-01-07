ことばで広がる絵本の世界

「しきぶとんさん かけぶとんさん まくらさん」

まかせろ まかせろ

おれに まかせろ

夜眠りにつく前のひとときです。男の子がしきぶとんさん、かけぶとんさん、まくらさんに朝まであれこれいろいろ頼みます。「おしっこがよなかにでたがりませんように」「おっかないゆめをみませんように」…と、お願いをすると、寝具たちは「まかせろ まかせろ おれに まかせろ」と男の子をそっと優しく暖かく包み込みます。

はたして男の子は朝までぐっすり眠れたのでしょうか？ 毎日使っている寝具たちに感謝の気持ちを伝えたい絵本です。

和歌山県立紀南図書館

司書・葦澤真樹