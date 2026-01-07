ことばで広がる絵本の世界
「しきぶとんさん かけぶとんさん まくらさん」
- 2026/1/8
- 子育て・教育
- ことばで広がる絵本の世界
まかせろ まかせろ
おれに まかせろ
夜眠りにつく前のひとときです。男の子がしきぶとんさん、かけぶとんさん、まくらさんに朝まであれこれいろいろ頼みます。「おしっこがよなかにでたがりませんように」「おっかないゆめをみませんように」…と、お願いをすると、寝具たちは「まかせろ まかせろ おれに まかせろ」と男の子をそっと優しく暖かく包み込みます。
はたして男の子は朝までぐっすり眠れたのでしょうか？ 毎日使っている寝具たちに感謝の気持ちを伝えたい絵本です。
和歌山県立紀南図書館
司書・葦澤真樹
|絵本
|しきぶとんさん
かけぶとんさん まくらさん
高野文子/作・絵(福音館書店)
