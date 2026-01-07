 

Birthday Present

アグレアーブル・ドゥ 2月に誕生日を迎える小学生以下の子ども1人に、「アグレアーブル・ドゥ」の「イチゴホワイト」(5号4280円)をプレゼント。甘さ控えめの生クリームの上には、今が旬のイチゴがたっぷり。※要予約(7日前まで)

【応募方法】はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、誕生日を迎える人の名前(本人や家族)と誕生日を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「誕生日ケーキ」係、メールの場合はpresent@living-web.netの同係へ。1月14日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます

提供店アグレアーブル・ドゥ
住所和歌山市三番丁61ローズ三番丁1階 ※受け渡しは提供店となります
電話番号073(494)6058
営業時間午前10時〜午後7時
定休日火曜

