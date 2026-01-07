Birthday Present
- 2026/1/8
- 子育て・教育
- Birthday Present
2月に誕生日を迎える小学生以下の子ども1人に、「アグレアーブル・ドゥ」の「イチゴホワイト」(5号4280円)をプレゼント。甘さ控えめの生クリームの上には、今が旬のイチゴがたっぷり。※要予約(7日前まで)
【応募方法】はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、誕生日を迎える人の名前(本人や家族)と誕生日を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「誕生日ケーキ」係、メールの場合はpresent@living-web.netの同係へ。1月14日(水)必着。当選発表は発送をもって代えます
|提供店
|アグレアーブル・ドゥ
|住所
|和歌山市三番丁61ローズ三番丁1階 ※受け渡しは提供店となります
|電話番号
|073(494)6058
|営業時間
|午前10時〜午後7時
|定休日
|火曜
おすすめ記事
-
2026/1/8全国の編集長がセレクト
日本の“うま米＆ごはんのお供”プレゼント！毎年恒例の大人気プレゼント企画、今回は地元自慢のお米と、これがあれば何杯でもいける！ というより…
-
2025/12/252026年 幸運をつかみ
午く良い年に2026年の干支（えと）「午」。力強く駆け抜けるその姿は、未来への希望を象徴する縁起の良い存在と…
-
2025/12/18寒い日のお楽しみ
せいろ蒸し日和寒い季節にぴったりのせいろ蒸し料理。ベジフル料理研究家・井上宣子さんによる考案、和歌山の食材を取…
-
2025/12/11進化した往年の玩具、コレクションの極み
大人が夢中！「キダルトトイ」の世界ちまたのおもちゃ屋さんはクリスマス商戦でかき入れ時。しかし実は今、“玩具市場”をけん引しているの…
-
2025/12/4和歌山市内の5つの社寺を参拝
御朱印にときめく小旅へ和歌山市内の5社寺を訪れて御朱印を集める「紀州神仏霊場巡り」が来年4月末まで行われています。全て…