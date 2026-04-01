ことばで広がる絵本の世界

「とうだい」

きみが いつだって おんなじ

ばしょで ひかってるんだから

岬にたつ生まれたての灯台は、毎日同じ場所からいろいろな船や魚を眺めています。最初の冬、灯台は渡り鳥から遠くの国の話を聞かせてもらい、自分がどこへも行けないことを改めて実感します。そして次の年の冬、灯台は恐ろしい嵐の中に浮かぶ船を発見しました。必死に助けようとする中で、動けない自分にも、できることがあると気付きます。どこに行けなくても、その場所で自分の役割と使命を果たす。揺るぎない存在の大切さを感じることができる一冊です。

和歌山県立図書館

副主査司書・岡尚子