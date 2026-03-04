ことばで広がる絵本の世界
「はるさんがきた」
- 2026/3/5
はしゃぎまわって とびはねて
寒い朝、高い空の上で水たちは雪になります。雪はきらきら光ってすてき！ でも一つだけ悲しいことがあります。それは積もること。一番下に積もったら重たいし窮屈で、雪のドレスも泥だらけ。上の雪に「はるさんはまだですか？」と聞くと「まだですよ」の返事でがっかり。ところがある日、下の雪がちいさな叫び声をあげます。そう、雪たちに大変なことが起こるのです。和歌山は雪が積もることはほとんどないけれど、春先までの美しい雪の姿を絵本で味わって。
JPIC読書アドバイザー
坂口佐知子
(日本図書館協会認定司書)
|絵本
|はるさんがきた
越智のりこ/作、出久根育/絵
(鈴木出版)
