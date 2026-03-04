Birthday Present
- 2026/3/5
- 子育て・教育
- Birthday Present
4月に誕生日を迎える小学生以下の子ども1人に、「サブール本店」のオリジナルデコレーションケーキ(4730円・要予約)を進呈します。似顔絵や好きな動物などをアレンジしたあなただけのケーキで誕生日を祝いましょう。
※ケーキの受け取りは提供店
【応募方法】はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、誕生日を迎える子どもの名前と誕生日を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「誕生日ケーキ」係、メールの場合はpresent@living-web.netの同係へ。3月11日(水)必着。当選発表は当選案内の発送をもって代えます
|提供店
|サブール本店
|住所
|和歌山市ト半町22
|電話番号
|073(422)8092
|営業時間
|午前9時〜午後9時
|定休日
|無休
|HP
|http://www.saveur1980.jp/
