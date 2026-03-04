 

Birthday Present

 4月に誕生日を迎える小学生以下の子ども1人に、「サブール本店」のオリジナルデコレーションケーキ(4730円・要予約)を進呈します。似顔絵や好きな動物などをアレンジしたあなただけのケーキで誕生日を祝いましょう。 
※ケーキの受け取りは提供店

【応募方法】はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、誕生日を迎える子どもの名前と誕生日を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「誕生日ケーキ」係、メールの場合はpresent@living-web.netの同係へ。3月11日(水)必着。当選発表は当選案内の発送をもって代えます

提供店サブール本店
住所和歌山市ト半町22
電話番号073(422)8092
営業時間午前9時〜午後9時
定休日無休
HPhttp://www.saveur1980.jp/ 

  1. リビング和歌山2026年3月7日号「和歌山県の手仕事を訪ねて 竹と土、受け継がれる技 国内唯一、黒竹の産業を守る」

    2026/3/5

    和歌山県の手仕事を訪ねて
    竹と土、受け継がれる技
    国内唯一、黒竹の産業を守る
    古くから暮らしの道具や建築の材料として生かされてきた黒竹と、土の壁を仕上げる左官の技。自然素材と向…
  2. リビング和歌山2026年2月28日号「和歌山一番星AWARD 認定商品決定！」

    2026/2/26

    和歌山一番星AWARD
    認定商品決定！
     県内で製造される優れた商品を厳選し、認定・推奨する制度「和歌山一番星アワード」が実施され、グラン…
  3. リビング和歌山2026年2月21日号「餅をまけば福も人も呼び込む！ 和歌山は餅まきの聖地」

    2026/2/19

    餅をまけば福も人も呼び込む！
    和歌山は餅まきの聖地
    厄よけ神事、地域のお祭り、開店祝い、周年イベントなど、さまざまな場面で縁起を担いで行われる「餅まき…
  4. ホットに！“和歌山サ活”スポット

    2026/2/12

    ホットに！“和歌山サ活”スポット
     根強く続くサウナブーム、和歌山市内には個性豊かな新施設が増えています。自然豊かな立地を生かしたサ…
  5. リビング和歌山2026年2月7日号「カレーうどんであったまろ！」

    2026/2/5

    カレーうどんであったまろ！
     暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続きそう。程よいスパイス、熱さを保持するつゆのとろみ、消化過…
お知らせ

  1. 2026/3/5

    2026年3月7日号

  2. 2026/2/26

    2026年2月28日号

  3. 2026/2/19

    2026年2月21日号

  4. 2026/2/12

    2026年2月14日号

  5. 2026/2/5

    2026年2月7日号
