Birthday Present

10月に誕生日を迎える小学生以下の子ども1人に、「サブール本店」のオリジナルデコレーションケーキ(4730円・要予約)を進呈します。
好きな動物や似顔絵などをアレンジしたあなただけのケーキで誕生日を祝いましょう。
※ケーキの受け取りは提供店

【応募方法】はがき、またはメールで応募を。〒住所、氏名、年齢、電話番号、誕生日を迎える子どもの名前と誕生日を明記し、〒640-8557(住所不要)和歌山リビング新聞社「誕生日ケーキ」係、メールの場合はpresent@living-web.netの同係へ。10月8日(水)必着。当選発表は当選案内の発送をもって代えます

提供店サブール本店
住所和歌山市ト半町22
電話番号073(422)8092
営業時間午前9時〜午後9時
定休日無休
HPhttp://www.saveur1980.jp/ 

